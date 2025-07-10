القسام تنشر مشاهد لمحاولة أسر جندي إسرائيلي في خان يونس (فيديو)

عرضت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطعا مصورا لمحاولة أسر جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوبي قطاع غزة قبل قتله.

وقالت كتائب القسام، مساء الخميس، في تعليق مرفق إن المقطع لمشاهد من “الإغارة على تجمع لجنود وآليات العدو واستهداف آليتين صهيونيتين وباقرين عسكريين ومحاولة أسر أحد الجنود في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس”، جنوبي قطاع غزة.

وأضافت أن الهجوم يأتي ضمن سلسلة عمليات “حجارة داود”.

وأوضحت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا دبابة من طراز “ميركافاه” وناقلة جند وحفارين عسكريين بقذائف “الياسين 105″، كما اشتبكوا مع جنود الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الخفيفة.

وذكرت أن مقاتليها حاولوا، خلال العملية، “أسر أحد جنود العدو إلا أن الظروف الميدانية لم تسمح بذلك فقاموا بالإجهاز عليه”.