بصواريخ “107”.. سرايا القدس تضرب مقر قيادة لجيش الاحتلال شمال خان يونس (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، مشاهد من استهداف مقر قيادة وسيطرة للاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس ضمن معركة طوفان الأقصى.

ويظهر المقطع المصور رصد تحركات الاحتلال الإسرائيلي داخل مقر القيادة والسيطرة الذي تم استحداثه شمال خان يونس.

ويظهر أيضا في المقطع تجمع لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في المقر.

وقام جنود سرايا القدس بتجهيز وتوجيه الصواريخ (107) واستهداف جنود وآليات الاحتلال ويظهر في الصور لحظة الاستهداف بتاريخ 3 يوليو/ تموز الجاري.

استهداف قوة متحصنة

وفي عملية أخرى استهدفت سرايا القدس قوة إسرائيلية خاصة تحصنت داخل منزل بشارع المارس وسط خان يونس بتاريخ 3 يوليو أيضًا.

ووجه جنود سرايا القدس صاروخا من نوع (107) تجاه القوة ويظهر في المقطع لحظة الاستهداف.

وتُواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، التصدي للعدوان الإسرائيلي، والرد على مجازر الاحتلال في قطاع غزة، ضمن معركة “طوفان الأقصى” المستمرة لليوم الـ642 على التوالي.