صحفي إسرائيلي ينشر صورا يقول إنها من كمين بيت حانون (شاهد)

نشر الصحفي الإسرائيلي مندي ريزل على منصة “إكس” صورًا لما قال إنه موقع كمين بيت حانون المركب، الذي أسفر عن مقتل خمسة جنود إسرائيليين وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم اثنان على الأقل في حالة خطيرة.

ويُظهر الكمين تعقيدًا ميدانيًّا كبيرًا، حيث تشير المعطيات الأولية إلى استخدام عبوات ناسفة شديدة الانفجار، تلتها اشتباكات مباشرة، مما أدى إلى هذا العدد الكبير من الخسائر في صفوف قوات الاحتلال.

صور نشرها الصحفي الإسرائيلي مندي ريزل على منصة إكس لما يقول إنه كمين بيت حانون المركب الذي قتل فيه 5 جنود وأصيب 14 آخرين pic.twitter.com/RI5XJhuOwH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 9, 2025

وتُعد هذه العملية من أكثر الهجمات فتكا بقوات الاحتلال منذ استئناف التوغل البري في شمال قطاع غزة، وتسلط الضوء على الجاهزية القتالية لفصائل المقاومة في مواجهة التقدم الإسرائيلي.

ولم تصدر بعد تفاصيل رسمية كاملة من الجيش الإسرائيلي حول ملابسات الحادث، في حين تشير تقديرات عسكرية إسرائيلية إلى أن الكمين كان معدا بعناية، وتم تنفيذه في منطقة يُفترض أنها “مُطهّرة أمنيًّا”.