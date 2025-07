حملة إخلاء في آسام.. ملياردير مقرب من مودي وراء مشروع يُشرد 10 آلاف مسلم

شرّدت السلطات الهندية حوالي 10 آلاف شخص في منطقة “دهوبري” بولاية آسام شمال شرقي الهند، وذلك بهدم منازل 2000 عائلة مسلمة، ابتداء من الأحد الماضي.

وأفادت الصحافة الهندية، أن السلطات تفسح بعمليات الهدم المجال أمام مشروع محطة طاقة حرارية تابع لمجموعة يرأسها الملياردير غوتام أداني، الذي تربطه علاقة وثيقة برئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وشهدت المنطقة اندلاع اشتباكات بين السكان والشرطة خلال عملية الإخلاء، وقد استخدم رجال الأمن العصي لتفريق المحتجين. من جهة أخرى، وصف النواب المسلمون والمعارضون عملية الإخلاء بأنها “غير قانونية”، مشيرين إلى أن المحكمة العليا في “غاوهاطي” كانت قد علقت عمليات الإخلاء.

Location: Bilasipara, Dhubri, Assam

Date: July 8

The administration, on the instructions of Chief Minister Himanta Biswa Sarma, began what they termed the “largest demolition drive in history” to clear 3,500 bighas of land for Adani Group’s thermal power project. An estimated… pic.twitter.com/k7Lnem8Hlf

— HindutvaWatch (@HindutvaWatchIn) July 9, 2025