شاهد: لحظة إطلاق النار عند مفترق “غوش عتصيون” أسفر عن مقتل إسرائيلي

أظهر مقطع مصور متداول لحظة إطلاق الرصاص في عملية “غوش عتصيون”، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في وقت سابق اليوم الخميس، التي أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي.

ويمكن سماع صوت إطلاق الرصاص بشكل مستمر، فيما يقف مستوطن مختبئا خلف جدار.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن فلسطينيين دخلا المجمع في مفترق مستوطنة “غوش عتصيون”، وطعنا حارس أمن يعمل ضمن قوات الاحتياط في جيش الاحتلال، وتمكنا من الاستيلاء على سلاحه، ثم أطلقا النار عليه وعلى الموجودين بالمكان، مما أسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة عدد آخر.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذي العملية من سكان “حلحول”، قرب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت في بيان على “إكس”، أنه تم تحييد المنفذين “على يد مراقب بالشرطة البلدية، وجنود ومواطنين مسلحين”، مشيرة إلى بدء تحقيق من قبل الوحدة المركزية و”الشاباك”.

وقالت “القناة 12” الإسرائيلية إن منفذي الهجوم في “غوش عتصيون” هما من منتسبي الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وذكرت مصادر للجزيرة مباشر أن منفذي العملية هما الشهيد محمود عابد من بلدة حلحول شمالي الخليل، والشهيد مالك سالم في بلدة بزارية غربي نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المصادر إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم منزلي الشهيدين.

ويقع المجمع بين مستوطنات إسرائيلية عدة قرب مدينة الخليل، ويُعد من أبرز المراكز التي تستقطب المستوطنين في المنطقة، ويخضع لحماية أمنية مشددة.