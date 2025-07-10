صور خاصة.. تمركز آليات الاحتلال جنوب خان يونس وسط توقعات بهجوم أوسع (شاهد)

حصلت الجزيرة مباشر على صور حصرية تظهر تمركز آليات الاحتلال الإسرائيلي في شارع الطينة جنوب غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتقول تقارير إن التمركز يشير إلى احتمال تكثيف جيش الاحتلال العمليات البرية، بعد إحكام السيطرة على مناطق غرب خان يونس، تمهيدا لهجوم أوسع في عمق المدينة.

من جانبها نشرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل تقريرًا أفاد بأن لواء 36 التابع لجيش الاحتلال يواصل الدفع بقواته وآلياته العسكرية ضمن هجوم جديد على خان يونس، مع تسارع تقدمه إلى مناطق مثل شارع الطينة جنوب غرب المدينة.

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير قد قام الاثنين الماضي بجولة تفقدية وتقييم للوضع في مدينة خان يونس والتقى الجنود والقادة هناك.

وشمل التقييم رئيس القيادة الجنوبية يانيف آسور، ورئيس العمليات إيتسيك كوهين، ورئيس الاستخبارات الميجور شلومي بيندر وقادة إسرائيليين آخرين، وفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية.

وقال زامير للجنود إن “كل المسارات تؤدي إلى مكان واحد. كل الخيارات التي نقدمها لها هدف واحد، ألا وهو إعادة الرهائن”.

وتابع قائلا “نحن مصممون على تحقيق الأهداف التي حددناها، وهي إعادة الرهائن وهزيمة حماس وإعادة الأمن لمجتمعاتنا”. وأضاف “أنتم تخلقون فرصا جديدة نناقشها على المستوى السياسي، لنقدم كل الخيارات”.

تأتي التحركات الإسرائيلية في ظل تكثيف المقاومة الفلسطينية عملياتها ضد الاحتلال في قطاع غزة خاصة في خان يونس.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن قائد الكتيبة 77 في خان يونس قوله إن مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يفخخون الطرق ويعتمدون على كمائن “فكل مبنى تقريبا مفخخ”.