“غزة تموت يوميا”.. مجزرة تستهدف طابورا لتسلّم “مكملات غذائية” للأطفال في دير البلح (فيديو)

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت “مجزرة وحشية مُروّعة” استهدفت نقطة طبية في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأضاف المكتب في بيان، اليوم الخميس، أن النقطة المستهدفة كانت تقدم مكملات غذائية وعلاجية لمجموعة من الأطفال المرضى والنساء “في ظل سياسة التجويع التي ينفذها الاحتلال بحق المدنيين وبينهم 1.1 مليون طفل في قطاع غزة”.

وأوضح المكتب أن المجزرة أسفرت عن ارتقاء 15 شهيدا، بينهم 10 أطفال و3 نساء، إضافة إلى العديد من الإصابات.

وأدان المكتب المجزرة، مطالبا المجتمع الدولي “بالخروج عن صمته المخزي، وإدانة هذه الجرائم، وتقديم قادة الاحتلال المجرمين إلى المحاكمات الدولية”. كما طالب البيان بوقف الحرب ورفع الحصار وإدخال المساعدات والوقود.

وختم المكتب بيانه بالقول إن “غزة تموت يوميا أمام العالم ويرتكب بحق أبنائها المذابح اليومية بدون حسيب ولا رقيب”.

وكشف المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان آخر، عن ارتفاع عدد ضحايا انتظار المساعدات الذين استهدفهم الاحتلال إلى 773 شهيدا، و5101 مصاب، و41 مفقودا، وذلك منذ افتتاح مراكز تقديم المساعدات في 27 مايو/أيار الماضي، عبر ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة إسرائيليا وأمريكيا.

وحمّل المكتب في البيان، الاحتلال الإسرائيلي، وما سماها “الدول المنخرطة في الإبادة الجماعية”، وعلى رأسها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، المسؤولية القانونية والتاريخية والإنسانية الكاملة “عن تنفيذهم ودعمهم للإبادة الجماعة ضد المدنيين في قطاع غزة“.