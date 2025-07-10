مسيّرة إسرائيلية تطلق النار بشكل عشوائي على فلسطينيين غرب خان يونس (فيديو)

تداول رواد المنصات مقطعا مصورا يظهر إطلاق طائرة مسيّرة إسرائيلية النار بشكل عشوائي على فلسطينيين في قطاع غزة.

ونقلت شبكة قدس الإخبارية عبر قناتها على تليغرام أن طائرات مسيّرة إسرائيلية أطلقت النار بكثافة على فلسطينيين في منطقة الأبراج بحي النمساوي، غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

نساء وأطفال يركضون هربا من الرصاص

ويظهر المقطع مواطنين بينهم نساء وأطفال يركضون هربا من رصاص طائرات الاحتلال.

وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة وصل إلى مستشفيات القطاع 105 شهداء، و530 مصاب خلال 24 ساعة الماضية، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأفاد بيان الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 57680 شهيدا و137,409 مصابين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما بلغت حصيلة الشهداء والمصابين منذ 18 مارس/آذار 2025، 7118 شهيدا، و25368 مصابا.

وبلغت حصيلة ما وصل إلى المستشفيات من ضحايا المساعدات خلال 24 ساعة الماضية 7 شهداء، و57 مصابا. ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات 773 شهيدا وأكثر من 5101 مصاب.