مقتل جندي احتياط إسرائيلي جراء عملية إطلاق نار في الضفة الغربية (فيديو)

قتل جندي احتياط إسرائيلي اليوم الخميس متأثرا بإصابته جراء عملية إطلاق نار وطعن اتهم الجيش بتنفيذها فلسطينيين اثنين في مستوطنة غوش عتصيون جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، “وقوع حدث أمني خطير” عند مفترق غوش عتصيون، موضحًا أن قواته هرعت إلى المكان، وأن التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الحادث.

وفي تفاصيل أولية، أفادت الشرطة الإسرائيلية بأن عدداً من الأشخاص أُصيبوا بجراح متفاوتة في عملية إطلاق نار، وقعت داخل مجمع تجاري في محيط المفترق، الذي يقع بين مستوطنات إسرائيلية قرب مدينة الخليل.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن شابين فلسطينيين دخلا المتجر حاملين سكاكين، وقاما بطعن حارس أمن يعمل ضمن قوات الاحتياط في جيش الاحتلال، وتمكنا من الاستيلاء على سلاحه، قبل أن يفتحا النار عليه وعلى الموجودين بالمكان، ما أسفر عن مقتل مستوطن، بحسب تأكيد نجمة داوود الحمراء.

وأضافت القناة أن العملية كانت مزدوجة (طعن واستيلاء على سلاح ثم إطلاق نار)، مشيرة إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية أطلقت النار على المنفذين، ما أدى إلى استشهادهما في المكان.

ويُعد مجمع غوش عتصيون التجاري من أبرز المراكز التي تستقطب المستوطنين في المنطقة، ويقع في منطقة حساسة بين عدد من المستوطنات، ويخضع لحماية أمنية مشددة.

عملية بطولية

من جانبها باركت لجان المقاومة الفلسطينية اليوم في بيان عملية إطلاق النارالتي وصفتها بالبطولية.

وأكدت أن العملية “تأتي في سياق الرد الطبيعي على مجازر العدو الصهيوني الفاشي وجرائمه بحق شعبنا في غزة وعلى إمتداد أرضنا الفلسطينية المحتلة”.

وأشارت إلى أن عملية إطلاق البطولية في مغتصبة غوش عتصيون “رسالة واضحة بأن كل جرائم العدو الصهيوني وإجراءاته الأمنية الفاشية لن تخمد جذوة المقاومة بل ستزيد من إصرار شعبنا على مواصلة مقاومته وضرباته الموجعة للعدو الصهيوني جنوداً ومستوطنين”.

وأضاف البيان “عملية غوش عتصيون تؤكد زيف الأوهام التي يحاول المجرم الفاشي نتنياهو وأركان حكومته تضليل وخداع الجمهور الصهيوني وأن هؤلاء المجرمين لن يجلبوا للصهاينة سوى الموت والدمار والقتل والهزيمة المطلقة”.