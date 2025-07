تصريح علني نادر من نائبة أمريكية بشأن أسلحة إسرائيل النووية

أعلنت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، أنها ستتقدم بمقترح لإيقاف تقديم مساعدات إضافية لإسرائيل ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، وهو التشريع السنوي الذي يحدد أولويات تمويل وزارة الدفاع الأمريكية.

وقالت غرين خلال ظهورها في برنامج “War Room”، الأربعاء، الذي يقدمه ستيف بانون: “هناك بعض الجوانب في مشروع القانون لا يمكنني دعمها، أهمها استمرار المساعدات والتمويل الأجنبي، ويجب حذفها”.

وأضافت: “سأستعرض قائمتي بسرعة، ستيف، حيث أعتزم تقديم تعديلات لحذف 500 مليون دولار أخرى مخصصة لإسرائيل المسلحة نوويا، ومن المهم القول إن إسرائيل المسلحة نوويا، لأنها تمتلك بالفعل أسلحة نووية”.

WATCH: Rep. Marjorie Taylor Green (aka MTG) repeatedly mentions Israeli nukes, stating that she’s “entering amendments to strike $500 million more dollars for nuclear-armed Israel.”

“And it’s important to say ‘nuclear-armed Israel’ because they do have nuclear weapons…”

