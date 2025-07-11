تصريح علني نادر من نائبة أمريكية بشأن أسلحة إسرائيل النووية

أعلنت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، أنها ستتقدم بمقترح لإيقاف تقديم مساعدات إضافية لإسرائيل ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، وهو التشريع السنوي الذي يحدد أولويات تمويل وزارة الدفاع الأمريكية.

وقالت غرين خلال ظهورها في برنامج “War Room”، الأربعاء، الذي يقدمه ستيف بانون: “هناك بعض الجوانب في مشروع القانون لا يمكنني دعمها، أهمها استمرار المساعدات والتمويل الأجنبي، ويجب حذفها”.

وأضافت: “سأستعرض قائمتي بسرعة، ستيف، حيث أعتزم تقديم تعديلات لحذف 500 مليون دولار أخرى مخصصة لإسرائيل المسلحة نوويا، ومن المهم القول إن إسرائيل المسلحة نوويا، لأنها تمتلك بالفعل أسلحة نووية”.

WATCH: Rep. Marjorie Taylor Green (aka MTG) repeatedly mentions Israeli nukes, stating that she’s “entering amendments to strike $500 million more dollars for nuclear-armed Israel.” “And it’s important to say ‘nuclear-armed Israel’ because they do have nuclear weapons…” 🧵 1/ pic.twitter.com/lzy5IbFNuf — Decensored News (@decensorednews) July 10, 2025

وأضافت “هذا ليس بلدا عاجزا، ونحن بالفعل نقدم لهم 3.4 مليارات دولار سنويا من وزارة الخارجية. 3.4 مليارات دولار كل عام. ليسوا بحاجة إلى 500 مليون دولار إضافية في ميزانية دفاعنا”.

ويشكل تصريح غرين اعترافا علنيا نادرا من مشرع أمريكي بامتلاك إسرائيل أسلحة نووية، وهي قضية لم تعترف بها إسرائيل رسميا في أي وقت.

وتنضم غرين إلى عدد من الشخصيات اليمينية التي انتقدت دعم واشنطن المستمر لإسرائيل، من بينهم النائب الجمهوري توماس ماسي الذي كان قد عارض موقف الإدارة الأخيرة وأدان ضرباتها ضد إيران.