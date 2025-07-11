نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، تدوينة عبر حسابها على منصة “تلغرام”، حملت رسائل تهديد بأسر جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في التدوينة التي نُشرت بثلاث لغات هي العربية والعبرية والإنجليزية “حظ أبراهام أزولاي سيئ، وقريبا سيكون مصير الجندي التالي أفضل كأسير جديد لدينا”.

وتشير الرسالة إلى سعي القسام لأسر جنود إسرائيليين جدد، مع استمرار المواجهات العسكرية بقطاع غزة.

ومساء الأربعاء الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل الرقيب أول احتياط أبراهام أزولاي، الذي كان يعمل مشغّل آلية هندسية، خلال اشتباك في خان يونس.

وزعم الجيش في بيان أن “مقاتلين فلسطينيين حاولوا اختطاف الجندي، لكن قوات التأمين في المكان أطلقت النار عليهم، فأصابت عددا منهم، وأحبطت محاولة الاختطاف”.

وأعلنت كتائب القسام في بيان مسؤوليتها عن قتل هذا الجندي بعد أن “حالت الظروف الميدانية دون أسره”.

والخميس، نشرت كتائب القسام مقطعا مصورا يُظهر رصد مقاتليها “آليات إسرائيلية أثناء تنفيذها عمليات هدم لمنازل الفلسطينيين، وعملية استهدافها، ثم لحظة فرار أحد الجنود من مركبته، قبل إطلاق النار عليه من مسافة قريبة، والاستيلاء على سلاحه بعد مقتله”.

وتتعارض المشاهد التي بثتها القسام مع رواية متحدث جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي الذي زعم، الأربعاء، أن الجندي اشتبك مع مقاتلي حماس عند محاولة اختطافه أثناء تشغيله آلية هندسية، قبل أن يُقتل.