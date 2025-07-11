سوريا.. اللحظات الأولى لانفجار قرب مطار النيرب العسكري في حلب (فيديو)

وقع انفجار، اليوم الجمعة، بالقرب من مطار النيرب العسكري بمدنية حلب شمالي سوريا، بحسب مراسل الجزيرة مباشر.

وأظهرت مقاطع مصورة، حصلت عليها الجزيرة مباشر، ارتفاع أعمدة الدخان في مكان الانفجار لتغطي سماء بعض المناطق في مدينة حلب.

وذكر التلفزيون السوري أن الانفجار نجم عن ذخائر ومخلفات حرب داخل المعسكر، وأسفر عن وقوع إصابات، مؤكدا أن الجهات المختصة تباشر التحقيق في ملابسات الحادثة للوقوف على أسباب الانفجار وتقييم الأضرار.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من السلطات السورية بشأن الواقعة.