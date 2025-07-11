سوريا.. اللحظات الأولى لانفجار قرب مطار النيرب العسكري في حلب (فيديو)

أصيب 14 شخصا بجروح متفاوتة في انفجار مستودع للذخيرة قرب مطار حلب شمال سوريا، اليوم الجمعة، حسبما أفادت مديرية إعلام حلب.

وقالت المديرية في بيان عبر منصة تلغرام: “وقع انفجار في مستودع سري يحوي ذخائر من مخلفات النظام البائد، تحت أرض كتيبة الدفاع الجوي في منطقة النيرب ما أدي إلى تضرر عدد من المنازل المحيطة بالموقع”.

وأضاف البيان “قامت فرق الدفاع المدني بإسعاف المصابين بعد نقلهم إلى المشافي”، في إشارة إلى أن حالتهم مستقرة.

وأوضحت المديرية أن “الجهات المختصة تتابع التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث والإعلان عن نتائجه فور توفرها”.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مراسل الجزيرة مباشر بوقوع الانفجار بالقرب من مطار النيرب العسكري بمدنية حلب شمالي سوريا.

وأظهرت مقاطع مصورة، حصلت عليها الجزيرة مباشر، ارتفاع أعمدة الدخان في مكان الانفجار لتغطي سماء بعض المناطق في مدينة حلب.

وذكر التلفزيون السوري أن الانفجار نجم عن ذخائر ومخلفات حرب داخل المعسكر، وأسفر عن وقوع إصابات، مؤكدا أن الجهات المختصة تباشر التحقيق في ملابسات الحادثة للوقوف على أسباب الانفجار وتقييم الأضرار.