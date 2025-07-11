شهيد و5 جرحى في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان والاحتلال يعلن اغتيال محمد شعيب (فيديو)

استشهد شخص وأصيب 5 آخرون، اليوم الجمعة، إثر غارة بمسيَّرة إسرائيلية استهدفت سيارة بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مسيَّرة إسرائيلية أطلقت 4 صواريخ على سيارة كانت تسير على طريق النميرية ـ الشرقية في بلدة النميرية.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن “غارة العدو الإسرائيلي أسفرت عن استشهاد شخص وإصابة 5 آخرين لم توضح مدى خطورة حالاتهم”.

في المقابل، ادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي أن “قوات الجيش وجهاز الشاباك قضيا في لبنان على عنصر إرهابي كان يعمل على الدفع بمخططات إرهابية على الساحة الشمالية”، وفق قوله.

وفي بيان عبر حسابه على منصة إكس، قال أدرعي إنه تم القضاء على “محمد شعيب”، زاعما أنه كان يعمل على الدفع بأنشطة “إرهابية” على الساحة الشمالية ضد “مواطني دولة إسرائيل“.

وأضاف أن “شعيب شكَّل عنصرا مركزيا في التخطيط لعمليات داخل إسرائيل، حيث عمل على تهريب وسائل قتالية إلى داخل إسرائيل بهدف تنفيذ عمليات إرهابية، وكذلك لإنشاء بنى تحتية إرهابية في لبنان”.

وتابع البيان “شكَّل شعيب حلقة وصل مركزية في مسار تهريب الأسلحة من إيران إلى مناطق مختلفة في الساحة الشمالية وفي يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)، وكان على اتصال بتجار أسلحة في سوريا ولبنان”.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان، تحوَّل في 23 سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب واسعة، أسفرت عن أكثر من 4000 شهيد ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3000 مرة، مما أسفر عن 238 شهيدا و551 جريحا، وفق بيانات رسمية.