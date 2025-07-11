عمليات مكثفة لسرايا القدس.. قنص وتدمير جرافة وقصف تجمعات الاحتلال في خان يونس

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، تنفيذ سلسلة من العمليات استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته خلال توغلها المتواصل في محاور عدة من محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

تدمير جرافة عسكرية

وقالت السرايا، في بيانات متعاقبة نشرتها عبر قناتها الرسمية على تطبيق تليغرام، إن “مجاهديها تمكنوا من تدمير جرافة عسكرية من نوع ‘دي 9’ بتفجير عبوة برميلية من نوع ثاقب”، وذلك خلال توغل لقوات الاحتلال في منطقة الشيخ ناصر شرق مدينة خان يونس، يوم الاثنين الماضي.

وأكدت أن العملية تمت بعد رصد دقيق لتحركات الآليات، حيث استُهدفت الجرافة فور دخولها نطاق العبوة المزروعة، مما أدى إلى تدميرها بشكل مباشر، ووقوع إصابات في صفوف طاقمها، وفق “إفادات ميدانية نقلها المجاهدون العائدون من خطوط القتال”.

قصف تجمعات للجنود

وفي عملية أخرى، ذكرت سرايا القدس أنها قصفت تجمعات للجنود والآليات الإسرائيلية المتوغلة في منطقة السطر الغربي شمال خان يونس، باستخدام قذائف الهاون من العيار النظامي “60 ملم”، مؤكدة تحقيق إصابات دقيقة في صفوف قوات الاحتلال.

قصف حشود إسرائيلية

كما أعلنت السرايا “قصف تحشدات إسرائيلية كانت متمركزة في محيط مسجد حليمة جنوب مدينة خان يونس” بوابل من قذائف الهاون من العيار ذاته، في محاولة لإرباك تمركز قوات الاحتلال ومنعها من التقدم الميداني في المنطقة.

قنص جندي إسرائيلي

وكانت سرايا القدس قد نشرت، صباح الجمعة، مقطع فيديو يُظهر لحظة استهداف أحد قناصتها لجندي إسرائيلي كان يتمركز في موقع عسكري مستحدث أعلى جبل الصوراني، شرق حي التفاح في مدينة غزة. وأظهر التصوير لحظة مراقبة الجندي، وإصابته بشكل مباشر.

وبشكل شبه يومي، تعلن فصائل المقاومة تنفيذ “عمليات نوعية” ضد الجيش الإسرائيلي في غزة، موقعة قتلى وجرحى في صفوفه، بينما تتكتم تل أبيب على خسائرها، وتفرض رقابة مشددة على النشر.