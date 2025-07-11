“نوايا خبيثة”.. حماس ترد على تصريحات نتنياهو

ردت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أبلغ فيها عائلات الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية بعدم إمكانية التوصل إلى صفقة شاملة لإطلاق سراحهم.

وقالت حركة (حماس) في بيان، مساء الخميس، إن تصريحات نتنياهو تؤكد “نواياه الخبيثة والسيئة”، مؤكدة أنه “يضع العراقيل أمام التوصل لاتفاق يفضي إلى إطلاق سراح الأسرى ووقف العدوان على شعبنا (الفلسطيني) في قطاع غزة“.

وأشارت (حماس) إلى أن نتنياهو رفض عرضا سابقا منها “بالتوصل لصفقة تبادل شاملة يتم خلالها الإفراج عن جميع الأسرى مقابل وقف دائم للعدوان وانسحاب شامل لجيش الاحتلال”.

وشددت حركة (حماس) في بيانها على أنها ستواصل تعاملها “الإيجابي والمسؤول في المفاوضات، للتوصل إلى اتفاق يُفضي لوقف العدوان وانسحاب جيش الاحتلال، وتدفّق المساعدات دون عوائق”، مقابل “إطلاق سراح أسرى متبادل”.