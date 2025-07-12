إصابة 3 جنود في معارك جنوبي قطاع غزة وإعلام إسرائيلي يكشف حالتهم

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إصابة ثلاثة من جنوده خلال المعارك الجارية في جنوب قطاع غزة.

ووفق البيان الذي نشرته هيئة البث الرسمية، فقد وُصفت حالة أحد الجنود بالمتوسطة، فيما أُصيب الآخران بجروح طفيفة، وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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وكانت القناة 12 الإسرائيلية أفادت بإصابة 3 جنود جراء تفجير مركبة عسكرية جنوبي القطاع، وإصابة جندي بنيران مقاتل في شمال غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت منصات إسرائيلية، بوقوع حدثين أمنيين في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وحي الشجاعية شمالًا.

كما نقلت صحيفة (معاريف) عن الجيش الإسرائيلي، أن جنديًا أصيب بجروح في المعارك الجارية شمالي القطاع.

مقتل جندي كل يومين

وأمس الجمعة، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن معدل قتلى جنود جيش الاحتلال منذ انطلاق الحملة العسكرية الأخيرة قبل 57 يوما بلغ “جنديا كل 48 ساعة”.

وأعلن جيش الاحتلال أمس مقتل النقيب روعي بيرن، قائد طاقم في وحدة غولاني، البالغ 21 عامًا من بلدة شوريش، وذلك خلال “اشتباك مسلح” في قطاع غزة. وبذلك ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 890.

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث بمقتل الرقيب أول في الاحتياط أبراهام أزولاي (25 عامًا) من مستوطنة يتسهار، خلال محاولة أسره والاشتباك مع مقاومين في خان يونس.

والأسبوع الماضي، قُتل خمسة جنود إثر انفجار عبوات ناسفة في بيت حانون شمالي القطاع، وأصيب 14 جنديًا آخرين، بينهم اثنان بجروح خطرة.

وسياسيًا، من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء غد الأحد، جلسة خاصة لمناقشة مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وكذلك ملف الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.