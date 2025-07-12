سياسة|الولايات المتحدة

في زي رجل خارق.. البيت الأبيض ينشر صورة “سوبرمان ترامب” ويثير عاصفة تفاعل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (الأوروبية)
سيد توكل
12/7/2025-|آخر تحديث: 12:24 PM (توقيت مكة)

في خطوة أثارت موجة من الجدل والتعليقات المتباينة، نشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة “إكس” صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يرتدي زيّ “سوبرمان”، وأرفقها بعبارة تقول “رمز الأمل والحق والعدالة والطريقة الأمريكية. سوبرمان ترامب”.

وأحدث المنشور تفاعلا كبيرا بين رواد المنصة، بين من عدّه رسالة سياسية ذات طابع رمزي، ومن رآه تجاوزا لهيبة المؤسسة الرسمية.

“أمر محرج”

وجاء في أحد التعليقات الساخرة “لم أتخيل يوما أن يأتي وقت يصبح فيه البيت الأبيض مجرد نكتة. هذا أمر محرج”، فيما كتب آخر “صفحة البيت الأبيض أصبحت مجرد مزرعة تفاعل رخيصة الآن”.

وفي المقابل، دافع آخرون عن الخطوة، وعلّق أحدهم بالقول “قوي، جريء، لا يمكن إيقافه، تماما مثل البلد الذي يقاتل من أجل استعادته وحمايته”.

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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