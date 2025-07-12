في زي رجل خارق.. البيت الأبيض ينشر صورة “سوبرمان ترامب” ويثير عاصفة تفاعل

في خطوة أثارت موجة من الجدل والتعليقات المتباينة، نشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة “إكس” صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يرتدي زيّ “سوبرمان”، وأرفقها بعبارة تقول “رمز الأمل والحق والعدالة والطريقة الأمريكية. سوبرمان ترامب”.

وأحدث المنشور تفاعلا كبيرا بين رواد المنصة، بين من عدّه رسالة سياسية ذات طابع رمزي، ومن رآه تجاوزا لهيبة المؤسسة الرسمية.

THE SYMBOL OF HOPE. TRUTH. JUSTICE. THE AMERICAN WAY. SUPERMAN TRUMP. 🇺🇸 pic.twitter.com/fwFWeYonAq — The White House (@WhiteHouse) July 11, 2025

“أمر محرج”

وجاء في أحد التعليقات الساخرة “لم أتخيل يوما أن يأتي وقت يصبح فيه البيت الأبيض مجرد نكتة. هذا أمر محرج”، فيما كتب آخر “صفحة البيت الأبيض أصبحت مجرد مزرعة تفاعل رخيصة الآن”.

وفي المقابل، دافع آخرون عن الخطوة، وعلّق أحدهم بالقول “قوي، جريء، لا يمكن إيقافه، تماما مثل البلد الذي يقاتل من أجل استعادته وحمايته”.