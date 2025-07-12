ضربة مباشرة.. كتائب الأقصى تدك تجمعا للاحتلال وتسيطر على مسيّرة في خان يونس (فيديو)

نشرت كتائب شهداء الأقصى، اليوم السبت، مشاهد من استهداف تجمعات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة شمال مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة “ضمن معركة طوفان الأقصى”.

وقالت الكتائب في بيان عبر قناتها على “تلغرام” بأن “كتائب الأقصى تعرض مشاهد من قصف تجمعا لجنود وآليات العدو الصهيوني في محيط شارع 5 شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل”.

ويظهر المقطع المصور رصد تجمع الاحتلال الإسرائيلي وآلياته، وقيام جنود الكتائب بدكّ التجمع من داخل نقطة يوجد فيها جيش الاحتلال.

ورصدت الكتائب سقوط القذائف على التجمع بشكل مباشر.

وأعلنت كتائب الأقصى من خلال المقطع المصور “السيطرة على طائرة مسيّرة صهيونية خلال تنفيذها مهام استخبارية في أجواء مدينة خان يونس”.

وتُواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، التصدي للعدوان الإسرائيلي، والرد على مجازر الاحتلال في قطاع غزة، ضمن معركة “طوفان الأقصى” المستمرة لليوم الـ644 على التوالي.