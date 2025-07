“تحت سماء تمطر قنابل”.. التجويع يفتك بأطفال غزة وصرخة أممية لإنقاذ المحاصرين

طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في منشور على منصة “إكس”، برفع الحصار عن غزة وإطلاق سراح الأسرى، والتوصل إلى وقف إطلاق نار الآن، والسماح للأمم المتحدة، بما في ذلك الوكالة الأممية، بأداء مهامها في القطاع.

وقال المفوض العام لـ(الأونروا) فيليب لازاريني “قبل 30 عاما، كرّرنا شعار (لن يتكرر أبدا) في سربرينيتشا.. يجب ألا نفشل مرة أخرى”، في إشارة إلى الصعوبات التي تواجه عمل الوكالة في غزة جراء الإجراءات الإسرائيلية.

وقال منشور الوكالة “قصف عنيف في كافة أنحاء قطاع غزة.. يوما بعد يوم، تنزح العائلات قسرا تحت سماء تمطر قنابل وغارات جوية، لا مكان آمن، ولا أحد بمنأى، يجب وقف إطلاق النار الآن”.

🛑 800 starving people killed: shot at while trying to get little food in #Gaza.

➡️ During the ceasefire, the UN provided at scale & dignified assistance. The trend of deepening starvation was reversed.

🛑 Today, there are -at best- four very far distribution points in…

