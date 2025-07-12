“تحت سماء تمطر قنابل”.. التجويع يفتك بأطفال غزة وصرخة أممية لإنقاذ المحاصرين

طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في منشور على منصة “إكس”، برفع الحصار عن غزة وإطلاق سراح الأسرى، والتوصل إلى وقف إطلاق نار الآن، والسماح للأمم المتحدة، بما في ذلك الوكالة الأممية، بأداء مهامها في القطاع.

تحت سماء تمطر قنابل

وقال المفوض العام لـ(الأونروا) فيليب لازاريني “قبل 30 عاما، كرّرنا شعار (لن يتكرر أبدا) في سربرينيتشا.. يجب ألا نفشل مرة أخرى”، في إشارة إلى الصعوبات التي تواجه عمل الوكالة في غزة جراء الإجراءات الإسرائيلية.

وقال منشور الوكالة “قصف عنيف في كافة أنحاء قطاع غزة.. يوما بعد يوم، تنزح العائلات قسرا تحت سماء تمطر قنابل وغارات جوية، لا مكان آمن، ولا أحد بمنأى، يجب وقف إطلاق النار الآن”.

🛑 800 starving people killed: shot at while trying to get little food in #Gaza. ➡️ During the ceasefire, the UN provided at scale & dignified assistance. The trend of deepening starvation was reversed. 🛑 Today, there are -at best- four very far distribution points in… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) July 11, 2025

تقديم المساعدات وحفظ الكرامة

وقالت الوكالة، خلال وقف إطلاق النار، قدمت الأمم المتحدة مساعدات واسعة النطاق وحفظت الكرامة، والآن تم عكس اتجاه تفاقم التجويع، مشيرة إلى وجود 4 نقاط توزيع بعيدة جدا، مقارنة بـ400 نقطة عندما كانت الأمم المتحدة تتولى مسؤولية التوزيع.

وذكرت أن ما بين 500-600 شاحنة دخلت يوميا إلى غزة محملة بالغذاء والوقود والأدوية ومستلزمات النظافة، خلال وقف إطلاق النار، وقالت الآن، يُسمح بمرور كميات قليلة جدا من الطعام الجاف، بينما تنتشر حالات سوء التغذية بين الأطفال.

وقالت إن إمدادات منقذة للحياة مهددة بالتلف نتيجة قرب انتهاء صلاحيتها، مشيرة إلى أن أكثر من 6 آلاف شاحنة لـ(الأونروا) محملة بالغذاء والدواء والأساسيات بانتظار الضوء الأخضر لدخول غزة منذ أكثر من 4 أشهر.

اتهامات من غير دليل

وفيما يتعلق بالاتهامات الإسرائيلية لـ(الأونروا) بتحويل المساعدات إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أكدت المنظمة أن تلك الاتهامات لم تُطرح في الاجتماعات الرسمية، ولم تُثبت أو يُقدّم أي دليل لإثباتها.

عملية احتيال قاتلة

ولازاريني “استُبدل نظام فاعل بعملية احتيال قاتلة لإجبار الناس على النزوح، وتعميق العقاب الجماعي للفلسطينيين في غزة”، وأضاف “يجب التحرك الآن لإنهاء الفظائع ووضع حد لدوامة الإفلات من العقاب”.

No soap, no clean water. Children in #Gaza can’t be bathed properly because of the ongoing siege. This, coupled with overcrowded shelters and summer heat, can lead to dire health consequences. The siege must be lifted. UNRWA must be allowed to resume delivering humanitarian… pic.twitter.com/JTKhIguIEe — UNRWA (@UNRWA) July 12, 2025

تحذير من عواقب صحية وخيمة

كما حذرت (الأونروا) من عواقب صحية وخيمة بسبب عدم توفر المياه النظيفة في غزة، وقالت في منشور “لا صابون، لا مياه نظيفة.. لا يمكن استحمام الأطفال في غزة بشكل صحيح بسبب الحصار المستمر”.

وقالت الوكالة الأممية عبر منصة “إكس”، اليوم السبت “يمكن أن يؤدي هذا، الإضافة إلى ازدحام الملاجئ وحرارة الصيف، إلى عواقب صحية وخيمة”.

وطالبت برفع الحصار عن قطاع غزة والسماح لـ(الأونروا) باستئناف توصيل المساعدات الإنسانية، بما في ذلك مواد النظافة الصحية.

لقد تم الاستهانة بحياة الفلسطينيين في #غزة إلى حدٍ كبير. وأصبح إطلاق النار وقتل المحتاجين للمساعدات والجوعى أمرًا روتينيًا، بينما يحاولون الحصول على القليل من الطعام من شركة مكوّنة من مرتزقة. تم الإبلاغ عن مقتل مئات الأشخاص منذ أن بدأت "مؤسسة إذلال غزة" عملها قبل أكثر من ثلاثة… pic.twitter.com/gmM3qfZocL — الأونروا (@UNRWAarabic) June 18, 2025

133 يوما على إغلاق المعابر

من جانبه، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان اليوم، من أن خطر المجاعة يتفاقم في القطاع والموت يهدد مئات الآلاف بينهم 650 ألف طفل وسط صمت دولي مخز، وذلك بعد 133 يوما على الإغلاق الكامل للمعابر.

وقال “يدخل اليوم الحصار المُحكم على قطاع غزة يومه الـ133 على التوالي، منذ أن أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق كافة المعابر ومنع دخول الغذاء والدواء والوقود، في واحدة من أشد جرائم الحصار الجماعي في العصر الحديث”.

We’re appalled by the reported killing in Gaza today of children and women waiting in line for nutritional supplies provided by UNICEF’s partner organization, Project HOPE. The killing of families trying to access life-saving aid is unconscionable.👇 https://t.co/oGEE9fq26r — Catherine Russell (@unicefchief) July 10, 2025

وأكد أن المجاعة التي تضرب القطاع تشتد يوما بعد يوم، وقالت “سجّلنا خلال الأيام الثلاثة الماضية عشرات حالات الوفاة نتيجة نقص الغذاء والمكملات الدوائية الأساسية، في مشهد إنساني بالغ القسوة”.

وأشار إلى أن الاحتلال يمعن في جريمته بمنع إدخال الطحين وحليب الأطفال والمواد والمكملات الغذائية والطبية بشكل كامل، في سياسة ممنهجة لتجويع السكان وخاصة الأطفال وحرمانهم من أدنى مقومات الحياة.

سلام، طفلة لم تُكمل بعد سبعة أشهر من عمرها، كانت تعاني من سوء تغذية حاد. أمس، حاولت الفرق الطبية التابعة للأونروا إنقاذها بتقديم العلاج الطارئ لها. لكن للأسف، فارقت سلام الحياة لاحقًا في نفس اليوم. سلام واحدة من آلاف الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في غزة. ويتم تسجيل… pic.twitter.com/JeeshwWzkg — الأونروا (@UNRWAarabic) July 9, 2025

انتشار سوء التغذية الحاد

وقال البيان إن عدد الأطفال الذين استشهدوا بسبب سوء التغذية حتى الآن 67 طفلا، بينما يواجه أكثر من 650 ألف طفل دون سن الخامسة خطرا حقيقيا ومباشرا من سوء التغذية الحاد خلال الأسابيع القادمة من بين 1.1 مليون طفل في قطاع غزة.

وأشار إلى أن نحو مليون وربع المليون شخص يعيشون حاليا حالة جوع كارثي في غزة، بينما يُعاني 96% من سكان القطاع من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم ما يزيد عن مليون طفل، وهو واقع صادم يعكس حجم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في غزة.

ان تصويت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ضد الأونروا هذا المساء غير مسبوق ويشكل سابقة خطيرة. إنه يعارض ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي. هذا التصويت يأتي كأحدث خطوة في الحملة المستمرة لتشويه سمعة الأونروا ونزع الشرعية عن دورها في تقديم خدمات… pic.twitter.com/4tySELt4PR — الأونروا (@UNRWAarabic) October 28, 2024

دعوة إلى التحرّك العاجل لكسر الحصار

وأدان البيان نُدين بأشد العبارات هذه الجرائم المنظمة التي يرتكبها الاحتلال “الإسرائيلي” بحق أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة، وحمّله المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج.

كما حمّل المسؤولية الأخلاقية والقانونية للدول المنخرطة معه وعلى رأسها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، وكذلك الدول المتواطئة بصمتها وشركاؤها الدوليون الذين يتعمّدون تعطيل أي مسار لوقف هذه الإبادة.

وطالب البيان، المجتمع الدولي، والدول العربية والإسلامية، وكل الأحرار في العالم، إلى التحرّك العاجل والفوري لكسر الحصار عن غزة، وإدخال المساعدات الغذائية والدوائية والإنسانية فورا.