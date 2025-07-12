شاهد: لحظة استهداف محيط الجامعة الإسلامية في غزة واستشهاد أم وأبنائها

استهدفت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم السبت، مبنى في محيط الجامعة الإسلامية وسط مدينة غزة، ما أسفر عن تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان.

وأظهرت لقطات خاصة بثتها الجزيرة مباشر، لحظة الاستهداف.

وأسفر القصف، الذي استهدف مبنى يُستخدم كمأوى للنازحين بالقرب من بوابة الجامعة، عن استشهاد 4 فلسطينيين.

وتم التعرف على الشهداء الأربعة، وهم رشا الكفارنة (حمدان) وأبناؤها الثلاثة: مجد، ورحمة، وإبراهيم خالد راضون الكفارنة، في مجزرة جديدة طالت المدنيين النازحين في ظل استمرار التصعيد العسكري على قطاع غزة.

وترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلًا عن مئات آلاف النازحين.