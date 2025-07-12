عائلات الأسرى الإسرائيليين توجه رسالة لنتنياهو بشأن “محور سموتريتش وبن غفير” (فيديو)

اتهمت عائلات الجنود والأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتجاهل الإرادة الشعبية، محذرة من أن استمرار الحرب يشكل “إنجازًا لحماس وخطرًا كبيرًا على المختطفين”.

وفي بيان نُشر اليوم السبت، أعربت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين عن قلقها إزاء التقارير عن تعثر المفاوضات بشأن صفقة التبادل مع حركة حماس، في حين تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن استمرار المباحثات في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكدت الهيئة أن “فقدان الزخم الحالي سيكون فشلا ذريعا، والمحتجزون يقفون أمام لحظة الحقيقة وبالإمكان التوصل إلى اتفاق”.

وشدد البيان على أن تعثر “المفاوضات يعود إلى دوافع سياسية باطلة، تتعارض مع إرادة الشعب”.

وفي هذا الصدد، قالت الهيئة إن “الشعب الإسرائيلي يريد إنهاء الحرب في قطاع غزة، قائلة: كفى موتا لجنودنا في غزة”.

وأضافت “كل يوم تستمر فيه الحرب هو إنجاز لحماس وخطر حقيقي على مختطفينا ومقاتلينا”، على حد قولها.

وأشار البيان إلى أن “الأغلبية الساحقة من الشعب الإسرائيلي تريد إنهاء القتال في غزة وعودة جميع الرهائن والمحتجزين إلى ذويهم”.

ووجهت العائلات رسالة إلى نتنياهو، قائلة: “التاريخ سيتذكر ما اخترتموه: الرهائن والمقاتلين أو المناورات السياسية الرخيصة”.

وأضافت في رسالتها لنتنياهو: “هل سيتم انتخابك من قبل شعب إسرائيل، أم من قبل محور سموتريتش-بن غفير؟”، في إشارة إلى وزيري المالية والأمن القومي المعروفين بمواقفهما اليمينية المتشددة اللذان يعارضان عقد اتفاق مع حماس.

في السياق ذاته، ذكرت القناة الـ12 أن آلاف الإسرائيليين يحتشدون في هذه الأثناء، وسط تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل مع حماس.

ومنذ أيام، تشهد العاصمة القطرية الدوحة جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين وفدي حماس وإسرائيل، بوساطة قطرية ومصرية، وبمشاركة أمريكية، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.