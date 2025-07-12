فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على فلسطينيين مجوعين قرب مركز مساعدات في غزة (شاهد)

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع حصيلة الضحايا “المجوَّعين” من منتظري المساعدات الفلسطينيين الذين استهدفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 805 شهداء و525 مصابا و42 مفقودا.

وفي وقت سابق، أكد المكتب أن “جيش الاحتلال استهدف المدنيين المجوعين قرب مراكز توزيع ما سماها المساعدات الأمريكية ـ الإسرائيلية، منذ بدء عملها في 27 مايو/أيار الماضي، مما أسفر عن هذه الحصيلة الثقيلة من الضحايا”.

وفي بيان نشره، اليوم السبت، عبر حسابه على منصة تلغرام، علَّق المكتب الإعلامي الحكومي على مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر أحد أفراد تأمين مراكز توزيع المساعدات الإسرائيلية الأمريكية وهو يطلق النار على الفلسطينيين المجوعين بالقرب من المركز.

وقال “بهذه الصورة يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي والأمن الأمريكي بقتل عشرات المجوَّعين من السكان المدنيين في قطاع غزة بشكل يومي، ثم يكذبون على الرأي العام ويقولون إنهم يوزعون مساعدات”.

ورأى المكتب أن ما يجري هو “هندسة الإبادة الجماعية برعاية الإدارة الأمريكية وبمشاركة عدة دول متواطئة في الإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين المجوعين”.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بدأت تل أبيب وواشنطن، منذ 27 مايو الماضي، تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”.

إقرار إسرائيلي بإطلاق النار على منتظري المساعدات بغزة

وفي 27 يونيو/حزيران الماضي، قال جنود إسرائيليون إنهم يطلقون النار عمدا ووفقا لتعليمات قادتهم على الفلسطينيين العزل منتظري المساعدات الإنسانية قرب مواقع التوزيع بقطاع غزة، مما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى.

وآنذاك، كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن “قادة في الجيش أمروا القوات بإطلاق النار على الحشود (الفلسطينيين) لإبعادهم أو تفريقهم (أثناء تجمعهم قرب مراكز المساعدات)، رغم أنهم لا يشكلون أي تهديد”.

ومؤكدة استهداف منتظري المساعدات، نقلت الصحيفة عن جنود وضباط قولهم إن الجيش “يطلق النار على الأشخاص الذين يصلون قبل ساعات العمل لمنعهم من الاقتراب، أو بعد إغلاق المراكز لتفريقهم”.

وفي هذا الصدد، نقلت الصحيفة حديثا لأحد الجنود دون تسميته، وصف فيه الوضع بأنه “انهيار تام للمعايير الأخلاقية للجيش الإسرائيلي في غزة”.

وتابع الجندي حديثه لـ(هآرتس)، قائلا “إنها ساحة قتل، وفي مكان وجودي كان يُقتل ما بين شخص و5 أشخاص فلسطينيين يوميا، وكانوا يُعاملَون بوصفهم قوة معادية”.

وأشار إلى استخدام “نيران حية بكل ما يمكن تخيله: رشاشات ثقيلة، وقاذفات قنابل يدوية، وقذائف هاون. وبمجرد فتح المركز يتوقف إطلاق النار، ويعلمون أن بإمكانهم الاقتراب، ووسيلتنا للتواصل هي إطلاق النار”.

وأضاف الجندي “نطلق النار في الصباح الباكر إذا حاول أحد الوقوف في الصف على بُعد بضع مئات الأمتار، وأحيانا نهاجمهم من مسافة قريبة، ولا يوجد خطر على القوات الإسرائيلية”.

وتابع “لم أسمع عن أي حالة رد بالنار، لا يوجد عدو ولا أسلحة”.