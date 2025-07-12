قصف إسرائيلي مكثف لمنازل الفلسطينيين واستهداف مباشر لمنتظري المساعدات شمالي غزة (فيديو)

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قصف منازل المدنيين في شمال قطاع غزة وجنوبه، مما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى، في سلسلة اعتداءات متزامنة شملت جباليا والشاطئ ورفح.

واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على تجمُّع من المواطنين أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات إنسانية قرب مركز المساعدات بمحور زيكيم شمال غربي قطاع غزة.

وأظهرت مشاهد مصورة، حصلت عليها الجزيرة مباشر، لحظة نقل عدد من جثث الشهداء، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

استهداف المنازل السكنية

وفي شمال القطاع، شن جيش الاحتلال غارات جوية وقصفا مدفعيا عنيفا، استهدف مناطق جباليا البلد وجباليا النزلة، حيث طال القصف منازل سكنية، مخلفا دمارا واسعا وإصابات في صفوف السكان، وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية والاستطلاعية في سماء المنطقة.

وأظهرت مشاهد مصورة حصلت عليها الجزيرة مباشر لحظة الاستهداف، وأسفر القصف الذي استهدف منازل للمواطنين عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات، قرب مسجد النعمان في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

استهداف منطقة البلاخية

وفي تطور آخر، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون بعد استهداف طائرات الاحتلال لمجموعة من المدنيين في منطقة البلاخية بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية بأن الإصابات ناجمة عن قصف مباشر نفذته طائرات حربية إسرائيلية، استهدف تجمعا من المواطنين بشكل مفاجئ.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة عن استشهاد 57882 مواطنا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 138095 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرق، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

ارتفاع حصيلة شهداء المساعدات

وأوضحت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم السبت، أن من بين الحصيلة 7311 شهيدا، و26045 مصابا، منذ 18 مارس/آذار الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن حصيلة ضحايا انتظار المساعدات الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 17 شهيدا و53 مصابا، ليرتفع إجمالي ضحايا المساعدات ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 805 شهداء و5252 مصابا.