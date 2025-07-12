واشنطن تفرض عقوبات غير مسبوقة على رئيس كوبا

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة فرض عقوبات غير مسبوقة على الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل بسبب دوره في قمع تظاهرات مناهضة للحكومة في كوبا قبل أربع سنوات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في منشور على منصة، إكس، إن الوزارة فرضت قيودا على منح الرئيس الكوبي تأشيرة دخول إلى البلاد “بسبب دوره في وحشية النظام الكوبي تجاه الشعب الكوبي”.

العقوبات تشمل وزيري الدفاع والداخلية الكوبيين

وأضاف روبيو أن العقوبات تستهدف أيضا “شخصيات بارزة في النظام الكوبي” على غرار وزيري الدفاع ألفارو لوبيز مييرا، والداخلية لازارو ألبرتو ألفايرز كاساس.

هافانا تندد وتؤكد أن شعبها وقيادتها “لن تُخضعها” الضغوط الأمريكية

وندّد وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، بالعقوبات في منشور على إكس، قال فيه إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمكنها إخضاع “شعب وقيادات” كوبا.

وأدرجت الخارجية الأمريكية “توري كيه”، وهو فندق مؤلف من 42 طابقا في هافانا، في قائمة الكيانات المحظورة “لمنع تمويل النظام القمعي الكوبي بالدولارات الأمريكية”.

وقال روبيو “في حين يعاني الشعب الكوبي من نقص في الغذاء والماء والدواء والكهرباء، فإن النظام ينفق المال بسخاء على المقربين منه”.

واتهم روبيو أيضا على منصة إكس، كوبا، بتعذيب زعيم المعارضة، خوسيه دانيال فيرير، بعد أربع سنوات على سحق الحكومة الاحتجاجات الحاشدة.

واشنطن تطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين

وقال روبيو إن “الولايات المتحدة تطالب بإثبات فوري على أن السجناء السياسيين هم على قيد الحياة وبإطلاق سراحهم جميعا”.

وتم اعتقال مئات الأشخاص في تظاهرات تموز/يوليو 2021 التي كانت الأكبر منذ الثورة الكوبية في الخمسينيات.

وأسفرت الحملة عن مقتل شخص وجرح العشرات.

وكان فيرير زعيم مجموعة الاتحاد الوطني من أجل كوبا، من بين 553 سجينا تم الإفراج عنهم في كانون الثاني/يناير بعد أن وافق الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن على شطب الجزيرة من القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب.

لكن في نهاية نيسان/ أبريل، تم إلغاء الإفراج المشروط عنه، ما أثار انتقادات من واشنطن التي أدرجت مجددا كوبا في القائمة السوداء بعد عودة ترامب إلى السلطة.