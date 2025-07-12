قرار من المحكمة بشأن صحفي إسرائيلي قال إن “العالم أصبح أفضل” بعد مقتل جنود في غزة

قررت محكمة إسرائيلية تمديد اعتقال الصحفي (يسرائيل فري) بعد رفض استئنافه ضد قرار الاعتقال، على خلفية منشور له على منصة “إكس” اعتُبر “تحريضا على الإرهاب”.

وذكرت هيئة البث الرسمية أن الشرطة أعلنت أن المحكمة الإسرائيلية، قررت تمديد اعتقال الصحفي حتى يوم الأحد 13 يوليو/تموز الجاري، وذلك ضمن تحقيقات تُجريها شرطة منطقة تل أبيب.

ويُتهم فري بنشر عبارات “تمجيد وتشجيع ودعم للإرهاب” بعد أن كتب منشورا على حسابه في منصة “إكس” أعرب فيه عن الارتياح لمقتل 5 جنود إسرائيليين في غزة، وقد أُحيل ملف التحقيق إلى النيابة العامة في تل أبيب، فيما تستمر التحقيقات.

העולם טוב יותר הבוקר, ללא 5 צעירים שהשתתפו באחד הפשעים האכזריים נגד האנושות. למרבה הצער, עבור הילד בעזה שעכשיו מנותח ללא חומרי הרדמה; הילדה הגוועת מרעב והמשפחה שמכווצת באוהל תחת הפצצות, זה לא מספיק. זוהי קריאה לכל אמא ישראלית: אל תהיי הבאה לקבל את הבן בארון כפושע מלחמה. סרבו. pic.twitter.com/WsMrhpngA3 — ישראל פריי (@freyisrael1) July 8, 2025

“العالم أفضل هذا الصباح”

وفي منشوره كتب فري -وهو صحفي يتابعه أكثر من 100 ألف شخص على منصة إكس- إن “العالم أفضل هذا الصباح، دون خمسة شبان شاركوا في واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية”.

وأضاف “للأسف.. بالنسبة للطفل في غزة الذي يخضع الآن لعملية جراحية دون تخدير، وطفلة تموت جوعا، وعائلة تحتمي في خيمة تحت القصف، فذلك غير كاف”.

وقال الصحفي في منشوره الذي أثار جدلا، واعتبرته السلطات الإسرائيلية -تحريضا على الإرهاب- “إنها رسالة لكل أم إسرائيلية: لا تكوني التالية التي تستقبل ابنها في تابوت كمجرم حرب.. ارفضوا”.

“لباس المعتقلين الأمنيين”

وخلال جلسة المحكمة، قرر فري التراجع عن استئنافه، مما دفع المحكمة إلى رفضه رسميا، وبحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن القاضية بار ديان، فإن بعض الإجراءات المطلوبة في التحقيق تحتّم إبقاء فري قيد الاعتقال.

وذكرت هيئة البث “لوحظ أن فري اقتيد إلى المحكمة بلباس خاص بالمعتقلين الأمنيين، ما أثار تساؤلات حول تصنيف اعتقاله، وهل يُعامل كـ”معتقل أمني”، وليس كمعتقل جنائي.

"الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط" تمدد اعتقال صحفي إسرائيلي بسبب تدوينة!#هاشتاج pic.twitter.com/oyjNJNwrLG — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) July 10, 2025

تقديم شكاوى جماعية

وأثار المنشور موجة استنكار واسعة في إسرائيل، خاصة في أوساط اليمين، ودعت عضو “الكنيست” عن حزب “الليكود” تالي غوتليب إلى تقديم شكاوى جماعية ضده.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في ذلك اليوم مقتل 5 جنود وإصابة 14 آخرين في كمين نفذته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.