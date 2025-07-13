استشهاد الدكتور أحمد قنديل بمجزرة السامر.. “صحة غزة” تنعاه ولحظات وداع مؤثرة (شاهد)

أفادت مصادر طبية للجزيرة مباشر، ظهر اليوم الأحد، باستشهاد 17 من بينهم الدكتور أحمد قنديل، استشاري الجراحة العامة والمناظير في مستشفى المعمداني، وإصابة العشرات جراء قصف إسرائيلي عنيف استهدف تجمعا للمواطنين عند مفترق السامر وسط مدينة غزة شمالي القطاع.

ونعت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان الشهيد قنديل، مشيرة إلى أنه كان من أبرز أعمدة القطاع الطبي في غزة، وواصل عمله بإخلاص رغم ظروف العدوان والحصار، مجسدا أسمى صور التفاني في خدمة الجرحى والمرضى.

القامة الطبية الفلسطينية الدكتور الجراح أحمد قنديل شهيدا .. رحمك الله وصبّر عائلتك الطيبة المحترمة pic.twitter.com/t49BvGehOE — Tamer Almisshal | تامر المسحال (@TamerMisshal) July 13, 2025

وأضاف البيان أن قنديل “سطَّر خلال مسيرته المهنية صفحات مشرقة في العطاء، وواصل الليل بالنهار في أروقة المستشفيات، حتى نال الشهادة أثناء تأدية واجبه”.

لحظة وداع “قنديل”

وبثت الوزارة مشاهد مؤثرة للحظة وداع الشهيد، حيث شُيّع جثمانه بين دموع زملائه ومحبيه وسط أجواء من الحزن والغضب.

أكثر من 58 ألف شهيد

يأتي الاستهداف في سياق الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، حيث أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن عدد الشهداء خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 139 شهيدا، إضافة إلى 425 مصابا.

وأشارت الوزارة إلى أن “عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم”.

خيّم الحزن على مستشفى المعمداني برحيل الدكتور أحمد قنديل، أحد أكفأ استشاريي الجراحة العامة.

عُرف بتفانيه الإنساني ومهنيته العالية، وظلّ في موقعه يؤدي رسالته النبيلة في أحلك الظروف… حتى لحظة استشهاده. pic.twitter.com/ENudtvJYTo — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) July 13, 2025

وبذلك ترتفع حصيلة الضحايا إلى 58026 شهيدا وأكثر من 138500 مصاب، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب بيان وزارة الصحة.

وأكدت الوزارة أن عدد شهداء “لقمة العيش” -وهم من جرى استهدافهم أثناء تسلمهم المساعدات- بلغ خلال الساعات الأخيرة 28 شهيدا، ليرتفع الإجمالي إلى 833 شهيدا وأكثر من 5432 مصابا.