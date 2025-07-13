الاحتلال يطوق بيت حانون بحزام ناري عنيف يهز غزة بعد مقتل 5 من جنوده (شاهد)

شهدت مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة، مساء السبت، موجة غير مسبوقة من الغارات الجوية الإسرائيلية، وُصفت بأنها الأعنف منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتحولت المدينة إلى كتلة من النيران والدخان، وخلّفت الغارات دمارا شاملا وأصوات انفجارات سُمعت حتى وسط القطاع وجنوبه.

وأشار أحمد رياض، عضو اللجنة الشعبية في مشروع بيت لاهيا، في حديثه لوكالة الأناضول إلى أن “الجيش الإسرائيلي حوَّل بيت حانون إلى خراب، وهذه الليلة أشعل النار بهذا الخراب عبر موجة غارات لم نشهدها من قبل”.

الاحتلال يطوق بيت حانون بحزام ناري عنيف يهز قطاع غزة عقب كمين أسفر عن مقتل 5 جنود إسرائيليين pic.twitter.com/H4GoO02Isn — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 13, 2025

وكانت المدينة قد أُعلنت منطقة منكوبة، في يونيو/حزيران الماضي، نتيجة الدمار الشامل وانهيار الخدمات الحيوية.

ويأتي التصعيد الأخير وسط تصاعد الانتقادات الدولية لسياسات إسرائيل في غزة واتهامات بارتكاب “إبادة جماعية”، بينما تواصل إسرائيل حربها على القطاع بالتزامن مع مفاوضات غير مباشرة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وتعرضت قوة من كتيبة “نيتسح يهودا” التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بيت حانون شمالي قطاع غزة، الأسبوع الماضي، لكمين أسفر عن مقتل 5 جنود.