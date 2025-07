الدعاية بالقتل.. “رافائيل” الإسرائيلية تروّج لـ”ذخيرتها التكتيكية” بفيديو صادم من غزة (شاهد)

جريمة موثقة ضحيتها مدني فلسطيني تحولت إلى إعلان ترويجي لشركة “رافائيل” الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة والمتخصصة في الصناعات العسكرية (Rafael Advanced Defense Systems).

الشركة نشرت عبر حسابها على منصة إكس “فيديو” بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لدخول ذخيرتها التكتيكية “فايرفلاي” الخدمة، في محاولة لتسليط الضوء على الدقة والموثوقية والتكتيكية للنظام في بيئات قتالية معقدة.

SPIKE FIREFLY: Proven Precision, Redefining the Tactical Edge

We mark two years since SPIKE FIREFLY was first operationally deployed-ushering in a new era of precision for the tactical fighting forces.

Since that first use, FIREFLY has proven itself in some of the most… pic.twitter.com/lAJOyVRwEH

— Rafael Advanced Defense Systems (@RAFAELdefense) July 7, 2025