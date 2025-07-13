الدعاية بالقتل.. “رافائيل” الإسرائيلية تروّج لـ”ذخيرتها التكتيكية” بفيديو صادم من غزة (شاهد)

جريمة موثقة ضحيتها مدني فلسطيني تحولت إلى إعلان ترويجي لشركة “رافائيل” الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة والمتخصصة في الصناعات العسكرية (Rafael Advanced Defense Systems).

الشركة نشرت عبر حسابها على منصة إكس “فيديو” بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لدخول ذخيرتها التكتيكية “فايرفلاي” الخدمة، في محاولة لتسليط الضوء على الدقة والموثوقية والتكتيكية للنظام في بيئات قتالية معقدة.

SPIKE FIREFLY: Proven Precision, Redefining the Tactical Edge We mark two years since SPIKE FIREFLY was first operationally deployed-ushering in a new era of precision for the tactical fighting forces. Since that first use, FIREFLY has proven itself in some of the most… pic.twitter.com/lAJOyVRwEH — Rafael Advanced Defense Systems (@RAFAELdefense) July 7, 2025

تُظهر اللقطات لحظة استشهاد مدني فلسطيني أعزل شمالي قطاع غزة بضربة من طائرة مسيَّرة، وسط إعلان الشركة عن دقة فعالية ذخيرتها عبر العبارة: “SPIKE FIREFLY Proven Precision, Redefining the Tactical Edge” سبايك فايرفلاي: دقة مثبتة، إعادة تعريف الميزة التكتيكية.

من باب الترويج لـ”ذخيرتها التكتيكية”.. شركة “رافائيل” للصناعات العسكرية الإسرائيلية تنشر فيديو يوثق استهداف إحدى طائراتها المسيرة مدنيا فلسطينيا pic.twitter.com/0vn0CdNMwx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 13, 2025

“مجرمو حرب”

المقطع الترويجي أثار استنكارا واسع النطاق وردود فعل غاضبة لدى رواد منصات التواصل الاجتماعي، الذين رأوا أن نشر هذه المشاهد يتجاوز الترويج التجاري ليصبح إشادة بفعل إجرامي، وطالبوا بمحاكمة مسؤولي الشركة وتقديمهم إلى العدالة.

وقال أحد المدونين “أيها القتلة عديمو الضمير، أموالكم ملطخة بالدماء”.

Unscrupulous murderers, your money is stained with blood — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) July 12, 2025

وقال مدون آخر “إعلانكم يُظهر استهداف مدني غير مسلح عبر مطاردته وقتله، وأنتم تتفاخرون بذلك؟”.

وكتب أحدهم “أنتم مثيرون للاشمئزاز، تجنون أموالكم من الإبادة الجماعية، وتتفاخرون بها”.

وعلَّق ثالث “أنتم مجرمون مقززون. عار عليكم جميعا”.

You are disgusting criminals.

Shame on you all. — Ailantd Sikowsky #Ceasefire (@ailantd) July 12, 2025

بينما قال رابع “أنتم مجرمو حرب، تتفاخرون بلا خجل بالفظائع التي تُرتكب بأسلحتكم. لن يرى العالم سلاما ولا استقرارا ما دام أمثالكم من المدفوعين بالجشع طلقاء. يجب تقديمكم للعدالة ومحاكمتكم”.