خطة رفح.. “المدينة الإنسانية” تثير عاصفة في إسرائيل وتقرير يكشف كواليس الكابينت

قال مسؤولون إسرائيليون لصحيفة “يديعوت أحرونوت” إن تكلفة إنشاء “المدينة الإنسانية” في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة ستتراوح من 10 مليارات إلى 15 مليار شيكل (الدولار يساوي 3.32 شيكل).

وأضافوا أنه إذا تم تنفيذ هذا المشروع، فإن إسرائيل ستتحمل في المرحلة الأولى تقريبا جميع التكاليف.

“معسكر ضخم”

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أنه “وفقا للخطة الأصلية، فإن المدينة الإنسانية هي في الواقع معسكر ضخم، ستكون معظم أماكن السكن فيه على شكل خيام كبيرة، وتعتزم إسرائيل عدم السماح لسكانها بالعودة إلى شمال القطاع، ومن المفترض أن تستوعب ما يصل إلى نصف مليون شخص”.

“حكم عسكري مباشر”

وأضافت “وُجهت انتقادات حادة للخطة من داخل المنظومة الأمنية، إذ يرى بعض كبار الضباط أن المشروع قد يؤدي إلى بداية حكم عسكري إسرائيلي مباشر في غزة، في حين ترى منظمات إنسانية في ذلك نوعا من التهجير القسري للسكان الفلسطينيين من منازلهم”.

وقالت الصحيفة إن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير خاض مواجهة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وعارض المشروع بشدة خلال الاجتماعات الأخيرة للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت).

وأكد زامير، وفق الصحيفة، أن “تجهيز الأرض لهذا المشروع ينتقص من قدرات الجيش الإسرائيلي على تنفيذ مهامه في قطاع غزة، وعلى رأسها القتال ضد (حركة المقاومة الإسلامية) حماس وإعادة المختطفين”.

ووجَّه نتنياهو جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إعداد خطة تنفيذية للمدينة خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق “يديعوت أحرونوت”.