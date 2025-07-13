نداء من الإخوان المسلمين إلى شيخ الأزهر بشأن معتقلي سجن “بدر 3”

وجَّهت جماعة الإخوان المسلمين في مصر رسالة مفتوحة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تناشده فيها التدخل العاجل لرفع ما وصفته بـ”الظلم الجائر” الواقع على المعتقلين في قطاع 2 بسجن “بدر 3”.

تأتي الرسالة المُوقعة باسم الدكتور صلاح عبد الحق، القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، في ظل ما تؤكده منظمات حقوقية من إضراب المعتقلين في هذا السجن عن الطعام منذ 20 يونيو/حزيران الماضي احتجاجا على ظروف اعتقالهم.

وقال عبد الحق في رسالته إن المعتقلين يتعرضون لظلم جائر مستمر -بعضهم منذ حوالي 12 سنة- حيث مُنعوا من رؤية أهلهم ومحاميهم، مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام لنيل حقهم القانوني والإنساني في رؤية أولادهم، وتلقي الرعاية الصحية اللازمة، ومعاملتهم معاملة إنسانية، تحفظ كرامتهم.

انتقام أعمى

وأشار عبد الحق في رسالته إلى أن ما يتعرض له هؤلاء، وغيرهم من آلاف المعتقلين في مصر، يخالف صريح القانون المصري، كما أنه “يخالف شيم النخوة والمروءة إزاء التعامل مع السجناء الذين سُلبت حريتهم، وبات التنكيل محض انتقام أعمى”، وفق تعبيره، وأن مصر التي تواجه تحديات داخلية وتهديدات خارجية “لا يمكن أن يستقيم حالها مع مواصلة ظلم بعض أبنائها واستباحة حقوقهم وكرامتهم”.

“بيت العلماء وضمير الأمة”

وأوضح عبد الحق أن هذه الرسالة موجهة إلى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، انطلاقا من المكانة التاريخية للأزهر “كعبة علوم الإسلام وبيت العلماء وضمير الأمة” الذي طالما كان ملاذا للمظلومين وصوتا للحق في وجه الظلم والطغيان، وهو ما ظهر في مواقف الأزهر بإمامة الشيخ الطيب في دفاعه عن الإسلام وشريعته في مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، ومواقفه المشرفة إزاء الجرائم الإسرائيلية في غزة.

تصاعد الانتهاكات

كانت 14 منظمة حقوقية قد أعربت، في بيان أصدرته في إبريل/نيسان الماضي، عن “قلقها العميق إزاء تصاعد الانتهاكات داخل مجمع مراكز إصلاح وتأهيل بدر، خاصة داخل مركز بدر 3، حيث تشهد أوضاع الاحتجاز تدهورا متسارعا، ويُحرم السجناء من أبسط حقوقهم الأساسية”.