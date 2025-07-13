سحابة دخان غامضة فوق غزة.. هل استخدمت إسرائيل سلاحا جديدا؟ (شاهد)

ظهرت سحابة دخان غريبة في سماء مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بعد غارة جوية إسرائيلية استهدفت أحد المنازل في المنطقة.

وأثارت هذه السحابة تساؤلات بين السكان عن إمكانية استخدام نوع جديد من الأسلحة في القصف.

طبيعة الانفجار

وقال الخبير في الذخائر تريفور بول لقناة الجزيرة إن شكل السحابة لا يدل على سلاح جديد، بل يرجع إلى طبيعة الانفجار وظروف الجو المحيطة به، مؤكدا أن أي انفجار في ظروف معيَّنة يمكن أن يُنتج حلقة دخان مماثلة.

وتناولت تقارير علمية منشورة في مجلتي “ناشيونال جيوغرافيك” و”Nature” ظاهرة تكوُّن حلقات الدخان الناتجة عن موجات الصدمة والانفجارات، وأوضحت الأبحاث في “Nature” أن هذه الدوامات الحلقية يمكن أن تظهر بشكل طبيعي عند التقاء واصطدام موجات هوائية قوية بفعل الانفجارات.

كما عرضت “ناشيونال جيوغرافيك” تقريرا يشرح كيف تتشكل حلقات الدخان فوق البراكين بطريقة مشابهة لنفخ الحلقات يدويا، مشيرة إلى أن الظروف الجوية المحيطة ونوع الانفجار يؤديان دورا رئيسيا في ظهورها، دون أن يكون ذلك دليلا على استخدام سلاح جديد بالضرورة.