سرايا القدس تنشر توثيقا مباشرا لاستهداف خطوط إمداد الاحتلال في خان يونس (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، مشاهد من استهداف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته وخطوط الإمداد في مدينة خان يونس “ضمن معركة طوفان الأقصى“.

وقالت في بيان عبر قناتها على تليغرام “سرايا القدس تعرض مشاهد من قصف مجاهديها بقذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات العدو وخطوط الإمداد في مدينة خان يونس”.

وكانت سرايا القدس قد أعلنت في بيانات، أمس السبت، تنفيذ العمليات التالية:

“تدمير آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة برميلية -مزروعة سابقا- في منطقة الشيخ ناصر شرق مدينة خان يونس”.

“قصف بقذائف الهاون النظامي (عيار 60) تحشدات العدو الصهيوني على جبل الصوراني شرق حي التفاح بمدينة غزة“.

“تدمير آلية عسكرية صهيونية من نوع ‘ميركافا’ بتفجير عبوة مضادة للدروع -مزروعة سابقا- أثناء توغلها شرق حي التفاح في مدينة غزة”.

“تدمير دبابة صهيونية بعبوة شديدة الانفجار -جرى هندستها عكسيا- أثناء توغلها شرق حي الزيتون بمدينة غزة بتاريخ 04-07-2025”.

“تدمير آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة -مزروعة سابقا- على طريق الإمداد ‘كسوفيم’ في منطقة أبو هداف شمال شرق مدينة خان يونس بتاريخ 08-07-2025”.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، التصدي للعدوان الإسرائيلي، والرد على مجازر الاحتلال في قطاع غزة، ضمن معركة “طوفان الأقصى” المستمرة لليوم الـ645 على التوالي.