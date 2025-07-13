طابور المياه يتحول إلى نهر دم.. شاهد اللحظات الأولى لمجزرة النصيرات (فيديو)

دفع 10 فلسطينينيين حياتهم حين باغتتهم طائرات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة، أثناء انتظارهم في صف طويل للحصول على كمية محدودة من الماء تكفي حاجتهم الضرورية اليوميه من الشراب والطعام.

وأظهرت مشاهد، اللحظات الأولى عقب قصف نقطة توزيع المياه واستشهاد وإصابة المتجمعين في نقطة توزيع المياه، غالبيتهم أطفال، ومحاولات الأهالي إسعاف المصابين ونقل الجثامين وسط حالة من الصراخ والهلع.

بينهم 6 أطفال

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية، استشهاد 10 مواطنين وإصابة 16 آخرين، اليوم الأحد، جراء قصف الاحتلال نقطة توزيع مياه شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع المحاصَر.

وكشف مستشفى العودة عن وصول 8 شهداء، بينهم 6 أطفال، و16 إصابة، من بينهم 7 أطفال، عقب استهداف طائرات الاحتلال نقطة توزيع مياه في منطقة المخيم الجديد شمال غرب النصيرات.

استهدافات ممنهجة

ويمثل هذا الاستهداف واحدا من استهدافات كثيرة وممنهجة نفذها جيش الاحتلال على مصادر منذ بداية الحرب.

وكانت سلطة المياه في غزة قالت في 10 مايو/أيار في بيان لها، إن “85% من منشآت المياه والصرف الصحي في القطاع، تعرضت لأضرار جسيمة، كما انخفضت كميات استخراج المياه بنسبة 70-80%”.

وأشارت إلى أن “تدمير الاحتلال للبنية التحتية، وقطع الكهرباء، ومنع دخول الوقود والمستلزمات الأساسية (إلى القطاع) أدى إلى توقف شبه كامل لتقديم الخدمات المائية”.

وعلى مدار 22 شهرا من الحرب المدمرة قضت الغارات الإسرائيلية على 75% -على الأقل- من آبار المياه التي كان السكان يعتمدون عليها في الحصول على المياه النظيفة، كما تم قصف المحطة المركزية التي كانت توفر المياه اليومية لـ10% من سكان مدينة غزة.

عشرات الشهداء والمصابين منذ فجر اليوم

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد 36 فلسطينيا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر، اليوم الأحد، بينهم 12 شهيدا في مدينة غزة وشمال القطاع و20 شهيدا وسط القطاع و 4 شهداء جنوب القطاع من منتظري المساعدات.