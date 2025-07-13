جنود الاحتلال يلاحقون طفلا في رام الله علَّق علم فلسطين على دراجته (فيديو)

أقدمت قوة عسكرية إسرائيلية، السبت، على مصادرة علم فلسطين من طفل كان يحمله فوق دراجته الهوائية في قرية دير قديس غرب رام الله.

ويُظهر مقطع مصور اقتراب جنود الاحتلال من الطفل أثناء مروره في أحد شوارع القرية، حيث قام أحدهم بإيقافه وانتزع العلم بالقوة.

وتأتي هذه الواقعة في ظل تصعيد حملات الجيش الإسرائيلي في بلدات الضفة الغربية وقراها، حيث تتكرر حملات الدهم والاعتقال بحق الأهالي، ولا تسلم منها حتى الرموز الوطنية البسيطة، مثل علم فلسطين.

وبالتوازي مع الإبادة في قطاع غزة، صعَّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة بما فيها القدس، مما أدى إلى استشهاد 998 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 18 ألفا آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يصادر علم فلسطين من يد طفل رفعه على دراجته الهوائية في قرية دير قديس غرب رام الله بالضفة الغربية pic.twitter.com/lNnfzsxgse — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 13, 2025

وكتب أحد المدونين معلقا على الفيديو “محتلين بعد إيش تريدهم يسوون”.

وعلَّق آخر “يقطعون الطريق ويسرقون علما من طفل، هناك فرق بين المصادرة والسرقة، المصادرة تقوم بها الجهة القانونية وليست قوة قائمة على الاحتلال”.