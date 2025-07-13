حب حتى اللحظة الأخيرة.. وداع امرأة لزوجها الشهيد يدوّي في أرجاء غزة (شاهد)

شهد أحد المراكز الطبية في غزة لحظات وداع مؤثرة، حيث ظهرت سيدة فلسطينية تحتضن جثمان زوجها المسن بعد استشهاده في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مكان وجودهما.

وأظهرت لقطات الفيديو السيدة وهي ترقد بجوار الجثمان وتبكي بحرقة وهي تعانقه وتقبل يديه وتمسح على رأسه بأصابع مرتعشة، في مشهد يجسد حجم المأساة التي تعيشها العائلات الفلسطينية جراء العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على القطاع.

“مش قادرة تسيبه”

وقال مصور الفيديو شارحا الموقف: “استشهد زوجها، وزي ما أنتم شايفين، مش قادرة تسيبه (تتركه)، لها ساعة على هذا الحال! رحمة الله عليه”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو المؤثر، فكتب أحد المدونين “قاعدة تتزود منه قبل ما تفارقه ويدفنوه.. صعب الفراق”.

وعلّقت أخرى “حبها ومودتها حتى بعد استشهاده شاهد للعالم على مدى حبه لها. أحبها بصدق كما أحبته بصدق. رزقك الله القوة والصحة والعافية”.

وقالت ثالثة “اللهم أفرغ عليها صبرا. يا رب اللهم أربط على قلبها”.

وترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت نحو 196 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلًا عن مئات آلاف النازحين.