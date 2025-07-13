اللحظات الأولى لإبحار السفينة “حنظلة” باتجاه غزة رغم عراقيل إسرائيل (شاهد)

وثّقت كاميرا الجزيرة مباشر لحظة إبحار السفينة “حنظلة” إحدى سفن تحالف أسطول الحرية، ظهر اليوم الأحد، من ميناء سيراكوزا الإيطالي باتجاه غزة في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وقالت عضو فريق السفينة ” حنظلة” ماريا إلينا إن إبحار “حنظلة” جاء من أجل كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني على غزة، مؤكدة أن إسرائيل لا تحاصر الناس فقط في غزة بل تقوم بقتلهم وإبادتهم. وشددت على مواصلة العمل ضد إسرائيل حتى كسر الحصار عن غزة وتحرير فلسطين.

واستنكرت إلينا أن تكون إسرائيل التي تُحاكَم بارتكاب جرائم إبادة جماعية هي من تقرر متى تدخل المساعدات إلى غزة.

“عنف إسرائيل لن يوقفنا”

وأضافت أن العنف الإسرائيلي المتوقع ضد فريق السفينة والسفن السابقة، ومحاولة العرقلة عبر القتل والاختطاف، لن يردع محاولات كسر الحصار عن غزة.

ولفتت إلى أنه عندما استهدفت إسرائيل القارب “مادلين” قبل شهر لم تتحرك المملكة المتحدة التي كان يرفرف علمها عليه، ولم تُدِن، كما لم تقم أي دولة أوربية بإدانة الأمر.

وأضافت أن إفلات إسرائيل من العقاب جعلها ترتكب الجرائم على مسمع من العالم دون محاسبة.

“إسرائيل تقتل أجيالا من الفلسطينيين”

بدوره، أوضح عضو فريق السفينة “حنظلة” محمد مصطفى أن السفينة سوف تحمل أطرافا صناعية لأطفال غزة الذين بُترت أطرافهم جراء القصف الإسرائيلي. وأضاف أن إسرائيل تحاول قتل أجيال فلسطين، ومن تتركه حيا يكون معاقا “ونحن نحمل الأمل لغزة”.

ومن جانبه، لفت عضو فريق السفينة “حنظلة” بانجي إلى أن الأطفال في غزة يتعرضون للتجويع وسوء التغذية الحاد، وأكد أن أسطول الحرية يحاول كسر الحصار عن أطفال غزة وتسليط الضوء على الإبادة الجماعية. وأوضح أنه شعر بالعجز عند وجوده في غزة قبل عام، لعدم قدرته على مساعدتهم بتوفير دواء أو طعام.

“أمريكا المحفز الحقيقي للإبادة”

بينما اتهم عضو فريق السفينة “حنظلة” كريس موس الحكومة الأمريكية بأنها المحفز الحقيقي للحرب والإبادة التي تحدث في غزة.

وطالب موس حكومة الولايات المتحدة بالسماح بإيصال المساعدات إلى غزة دون تدخُّل إسرائيل.

“لن نسمح بإملاءات إسرائيل”

وقالت عضو رحلة السفينة “حنظلة” هويدا عراف “لن نسمح لإسرائيل بأن تملي علينا ما تريد، وسنعمل على وقف الإبادة في غزة”.

وأضافت “انطلقنا في هذه الحملة لمواجهة السياسات غير المشروعة للاحتلال”، مردفة “الفلسطينيون هم جزء من حركة كسر الحصار عن غزة، ونبحر من أجلها، ونريد أن نقف مع شعبها، وهذه رسالتنا”.

وأكدت “إسرائيل لن تنجح في عزل الفلسطينيين عن العالم”، وختمت “الفلسطينيون يقدّمون صورة جيدة عن الإنسانية رغم محاولات تجريدنا من إنسانيتنا وسياسة الفصل العنصري”.