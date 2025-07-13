“لم يستثنوا أحدا”.. أهالي “توتي” يروون تفاصيل سنة ونصف من حصار الدعم السريع (فيديو)

روى أهالي جزيرة توتي السودانية تفاصيل حصار قوات الدعم السريع لمنطقتهم طوال عام ونصف، حوَّل حياتهم اليومية خلالها إلى مأساة مستمرة، إذ انعدمت الخدمات الأساسية، وقُطعت أغلب سبل العيش، مما جعلهم يعتمدون على التكيات، ويكافحون للبقاء وسط ظروف قاسية طيلة فترة الحصار.

إتاوات على أهل الجزيرة

وقال الأستاذ الجامعي إبراهيم الضرير للجزيرة مباشر إنهم عاشوا أيام عصيبة، موضحا أن قوات الدعم السريع في بداية سيطرتها على الجزيرة لم يقوموا بانتهاكات واضحة، ولكن بعد تمكنهم بشكل كامل من السيطرة بدأوا في الاعتقالات ونهب السيارات، وتطور الأمر بالتعدي على البيوت ونهب الأموال، لذلك اضطر معظم الأهالي إلى مغادرة الجزيرة.

وأضاف “كان دخول الأكل إلى جزيرة توتي مشكلة كبيرة، حيث كانت قوات الدعم السريع تفرض إتاوات على السيارات التي تحمل الطعام، بالإضافة إلى إجبار المواطنين الذين يريدون مغادرة الجزيرة على دفع فدية”.

وأكد أن قوات الدعم السريع اعتقلت العديد من الشباب في المنطقة بلا سبب محدد، وأوضح أن بعضهم توفي داخل المعتقلات في حين لا يزال بعض الشباب معتقلين.

“لم يستثنوا أحدا”

وقال المزارع إدريس بشير إدريس إن “الأهالي في الجزيرة تعبوا بشدة منذ الأيام الأولى للحرب، إذ انقطعت الكهرباء والمياه، مما أجبرهم على استخدام سيارات نقل لجلب المياه وتوزيعها على السكان، وكانت هذه السيارات مخصصة لنقل الموتى إلى المقابر”.

وأشار إدريس إلى أن المشكلة الثانية التي واجهتهم كانت في توفير الطعام، وأوضح أنه جرى توزيع التكايا على 12 مسجدا، وأضاف “لكن المشكلة كانت في الحصول على المواد الغذائية، إذ كانت قوات الدعم تفرض رسوما باهظة على السيارات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع ذاتها”.

وقال إدريس إن قوات الدعم السريع فرضت حصارا قاسيا على جزيرة توتي، وكانت “لا تستثنى في معاملتها القاسية شيخا ولا طفلا أو امرأة”.

وأوضح للجزيرة مباشر أن الأهالي كانوا يتناوبون على النوم في المنازل خشية اقتحام أفراد الدعم السريع للمنازل في أي وقت، بهدف سرقة الهواتف والأموال وغير ذلك.

“نهبوا حتى التكايا”

وقال جمال خليل، وهو إمام مسجد في جزيرة توتي، إن قوات الدعم السريع ضيقت على المواطنين بشدة أثناء خروجهم من الجزيرة، وتابع “أولا تم نهب البقالات والمخابز والجزارات ومحلات الخضار، وحتى مواد التكايا لم تسلم من النهب، ولكي تخرج يجب عليك أن تدفع فدية. معاملتهم كانت صعبة على الجميع، ومهما كنت مريضا أو ضعيفا لا يتركونك”.

واستعاد الجيش السوداني السيطرة على جزيرة توتي، في 22 مايو/أيار الماضي، ضمن سلسلة من الانتصارات على قوات الدعم السريع.

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف إبريل/نيسان 2023، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد 13 مليونا فر منهم 4 ملايين إلى الخارج، وأزمة إنسانية تُعَد من بين الأسوأ في العالم، وفق الأمم المتحدة.