“وضع الفصل الأخير في سفر تحرير فلسطين”.. كلمة “أبو عبيدة” في ذكرى استشهاد محمد الضيف

استعرض أبو عبيدة المتحدث العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مآثر القائد العام للكتائب محمد الضيف ومآلات مسيرته في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده.

وفي أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، أكدت القسام استشهاد الضيف، وذلك بعد أشهر من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي قتله. ولم توضح القسام في كلمة مصورة آنذاك ألقاها متحدثها أبو عبيدة، ظروف استشهاد الضيف، واكتفت بالإشارة إلى أنه ارتقى في ساحات القتال بقطاع غزة ضد إسرائيل “مقبلا غير مدبر”.

وفي سلسلة تدوينات عبر حسابه على منصة تليغرام اليوم الأحد، قال أبو عبيدة إن “القائد الراحل (الضيف) قاد مع إخوانه معركة طوفان الأقصى، موجّهين للعدو الصهيوني أقسى ضربةٍ في تاريخه”.

وأضاف “أدى الطوفان إلى إسقاط الردع الصهيوني إلى الأبد، وتوحيد طاقات الأمة وتوجيه بوصلتها نحو فلسطين، وإعادة قضيتها إلى الصدارة من جديد”.

وأشار أبو عبيدة إلى أن “عقودًا من الجهاد والمطاردة والتضحية والقيادة والإبداع تكللت بالشهادة، ليلتحق القائد الكبير بركب شهداء الشعب الفلسطيني وقادته، وتختلط دماؤه ودماء إخوانه القادة بدماء أبناء الشعب الفلسطيني والأمة، الذين ضحّوا بأغلى ما يملكون من أجل الأقصى وفلسطين”.

وأكد أبو عبيدة أن “الضيف أحيا في الأمة جمعاء ذكرى الصحابة والمجاهدين الأوائل كعليّ وخالد والقعقاع والمثنى وغيرهم من القادة الفاتحين”، مشيرًا إلى أنه “ظل لعقود مُلهما للأجيال التي لم تعرف صورته، لكنها كانت تفخر بفعال كتائبه”.

ورأى أبو عبيدة أن “الضيف سيبقى كما غيره من القادة نبراسًا لكل أحرار العالم”.

وختم أبو عبيدة كلمته بالتأكيد على أن “إخوان الضيف وأبناءه ومحبّيه في كل بقاع العالم لا يزالون يواصلون طريقه، ويكبّدون الاحتلال كل يوم مزيدًا من الخسائر الاستراتيجية”.

وأردف “سيبقى طيف الضيف كابوسًا يؤرق مجرمي الحرب واللصوص”، الذين “لن يهنؤوا بعيشٍ في أرض فلسطين بعد أن خطّ الضيف وإخوانه بدمهم الفصل الأخير في سفر تحرير فلسطين”.

حماس تحيي ذكرى استشهاد محمد الضيف

وفي وقت سابق اليوم، أحيت حركة حماس الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الضيف الذي ارتقى في مثل هذا اليوم من العام الماضي، 13 يوليو/تموز 2024.

وفي بيان لها عبر حسابها على منصة تليغرام، قالت حماس: “ترجَّل في مثل هذا اليوم 13 يوليو من العام الفائت، قائد أركان كتائب الشهيد عز الدين القسام الشهيد القائد الكبير محمد الضيف “أبو خالد”، بعد مسيرة استثنائية دامت أكثر من ثلاثة عقود في مواجهة الاحتلال الصهيوني”.

وجاء في بيان الحركة أن “اسم القائد الضيف لطالما هزَّ كيان المحتل الغاصب، انطلاقا من الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية، وعمليات خطف الجنود، ومعارك الفرقان وحجارة السجيل، مرورا بصفقة وفاء الأحرار، والعصف المأكول، وسيف القدس، وصولا إلى طوفان الأقصى”، التي وصفها البيان بأنها “أعظم حدث شهده هذا الجيل”.

وتابعت حماس في بيانها “رحل هذا الرمز العسكري وأحد أبرز مؤسسي أعظم جناح عسكري مُقاوم في العصر الحديث كتائب القسام، تاركا خلفه إرثا ملهما لأجيال تسعى إلى الحرية والكرامة والنصر والتحرير بإذن الله”.

وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 هاجمت كتائب القسام وفصائل مقاومة فلسطينية أخرى قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى”، وفق بيان لحركة حماس آنذاك.