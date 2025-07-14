أشبه بـ”لعبة فيديو مسلية”.. اعترافات صادمة لجنود الاحتلال عن قتل المدنيين في غزة

نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن جنود إسرائيليين تصريحات قالوا فيها إنهم “فعلوا ورأوا أشياء في غزة تجاوزت كل الخطوط الأخلاقية”.

وأقر بعضهم بحرق وتدمير منازل لا تمثل أي تهديد، بينما تحدث آخرون عن سرقة وتخريب الممتلكات، فيما لخص أحدهم الوضع بالقول “شاهدت قيمة الحياة البشرية تتلاشى في غزة”.

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وفي شهادة نشرتها “الغارديان”، شبّه أحد الجنود الإسرائيليين ما جرى في غزة بالدمار النووي الذي ضرب هيروشيما، في إشارة إلى حجم الكارثة التي خلّفها العدوان.

“تواصل بالنار”

صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية كشفت أن الجنود تلقوا أوامر مباشرة بإطلاق النار على المدنيين، حتى دون وجود خطر يبرر ذلك. ونقلت عن جندي قوله “كنا نقتل يوميًا مدنيين. نحن نتواصل معهم عبر النار”.

وتحدثت منظمة “نكسر الصمت”، التي توثق انتهاكات جيش الاحتلال، عن شهادات صادمة لجنود قالوا إن تدمير الأحياء السكنية في غزة أصبح “روتينًا يوميًا”، بل وأشبه بـ”لعبة فيديو مسلية”، على حد وصفهم.

ونشرت شركة “رفائيل” الإسرائيلية مقطع فيديو يوثق لحظة قتل فلسطيني شمال غزة، باستخدام طائرة مسيّرة من طراز “سبايك فاير فلاي”، كجزء من حملة دعائية للترويج لدقة سلاحها. الفيديو الذي بدا كمشهد من لعبة إلكترونية، لم يكن سوى تجسيد آخر لتسليع الحرب وتسويق الإبادة.