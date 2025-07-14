أعلنت “التدّخل المباشر”.. بيان من الداخلية السورية بشأن أحداث السويداء

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن قواتها ستبدأ “تدخلا مباشرا” لفض النزاع ووقف الاشتباكات وفرض سلطة الدولة في محافظة السويداء، جنوبي البلاد، بعد ليلة دامية أسفرت عن سقوط أكثر من 30 قتيلاً ونحو 100 جريح وفق حصيلة أولية إثر اشتباكات عنيفة بين مجموعات عسكرية محلية وعشائرية في حي المقوس بمدينة السويداء.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر، بنقل عدد من المصابين -بعضهم حالتهم خطرة- إلى مستشفى درعا جراء اشتباكات متقطعة في السويداء.

“تصعيدا داميا”

واعتبرت الداخلية السورية في بيان صادر عنها صباح اليوم الاثنين أن ما شهدته محافظة السويداء “تصعيدا داميا” في واحد من أعنف المواجهات التي تشهدها المنطقة منذ أشهر.

غياب المؤسسات الرسمية

وأرجعت الوزارة في بيانها هذه التطورات إلى غياب ملحوظ للمؤسسات الرسمية، ما أدى إلى تفاقم حالة الفوضى وعجز المجتمع المحلي عن احتواء الأزمة رغم الدعوات المتكررة للتهدئة، وسط تحذيرات من تهديد السلم الأهلي في المنطقة وارتفاع عدد الضحايا بين المدنيين.

وأعربت الداخلية السورية عن “بالغ القلق والأسى” جراء الأحداث، ودعت جميع الأطراف المحلية إلى التعاون مع قوى الأمن الداخلي ووقف العنف فورا، مؤكدة أن استمرار الصراع لا يخدم إلا الفوضى ويزيد من معاناة السكان.

وأظهر فيديو متداول فجر اليوم تجدد الاشتباكات في السويداء.

ضرورة الحسم

ومن جانبه قال االمتحدث باسم الداخلية السورية نور الدين البابا إن تدخل الدولة وفرض هيبة القانون داخل محافظة السويداء بات أمرا ضروريا ومطلبا شعبيا، نظرا لحالة الفلتان الأمني الذي شهدته المحافظة طوال السبعة أشهر الماضية، مشددا على ضرورة الحسم ضد المجموعات المنفلتة التي تثير الفتن والرعب بين المواطنين.

وأضاف المتحدث أن قوات وزارتي الداخلية والدفاع دخلتا منذ ساعات الصباح الأولى إلى السويداء وبدأتا بالانتشار داخلها، حيث حصلت بعض الاشتباكات مع المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون.

الجيش الإسرائيلي على خط السويداء

من ناحيته، أعلن جيش الاحتلال االإسرائيلي عن مهاجمته ظهر اليوم دبابات عدة في منطقة قرية سميع بالسويداء.

ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن مصدر أمني أن مقاتلات تابعة للجيش هاجمت عددا من الدبابات جنوبي سوريا بدعوى أنها تجاوزت الحدود التي حددتها إسرائيل في منطقة الجولان المحتلة.