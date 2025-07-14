المقاومة الفلسطينية تكثف عملياتها ضد قوات الاحتلال في غزة

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركزت في مدينة خان يونس وشرق غزة، وأسفرت عن تدمير آليات عسكرية وإصابات مؤكدة في صفوف الجنود الإسرائيليين، بحسب بيانات منفصلة.

وأفادت كتائب “شهداء الأقصى” بقصف تجمعات لجنود الاحتلال وآلياته المتمركزة في منطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس، باستخدام قذائف الهاون من عيار 60 ملم.

وفي عملية أخرى، أفادت قوات الشهيد عمر القاسم بنجاح مقاتليها في تفجير عبوة ناسفة مزروعة سابقا بجرافة عسكرية إسرائيلية من نوع “دي 9” شرق حي الشيخ ناصر بمدينة خان يونس، أمس الأحد، مما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر وخروجها عن الخدمة، بحسب بيان.

سرايا القدس

من جهتها، أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تنفيذ سلسلة عمليات مشتركة مع كتائب القسام شرق مدينة غزة، فجر يوم الجمعة الماضي، تضمنت تدمير آليات عسكرية إسرائيلية وإيقاع إصابات، وذلك على النحو التالي:

عند الساعة الواحدة فجرا، تم تفجير عبوة من نوع “ثاقب” مزروعة سابقا، أسفرت عن تدمير دبابة إسرائيلية من طراز “ميركافا 4” واحتراقها بالكامل بعد سقوط قمرة القيادة.

عند الساعة الثالثة فجرا، استُهدفت جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع “دي 9” خلال قيامها بأعمال تجريف في مقبرة البطش، بتفجير عبوة برميلية بنظام المسطرة الميكانيكية، مما ألحق بها دمارا مباشرا.

طائرات الاحتلال هرعت إلى المكان لإجلاء القتلى والجرحى بعد الضربات المركزة.

كتائب القسام

من جهتها، أعلنت كتائب القسام استهداف ناقلة جنود إسرائيلية من نوع “نمر”، كان يعتليها جندي، بقذيفة مضادة للدروع من طراز “الياسين 105” قرب مفترق شارع 5 مع السطر الغربي شمال مدينة خان يونس، مما أدى إلى إعطابها بشكل مباشر، ورُصد تدخل للطيران المروحي لإجلاء المصابين.