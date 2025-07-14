بصاروخ “مالوتكا”.. سرايا القدس تصيب موقع قيادة لجيش الاحتلال في الشجاعية (شاهد)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، مشاهد من استهداف موقع قيادة وسيطرة تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية بمدينة غزة شمالي القطاع.

وأوضحت المشاهد أن العملية التي أعلنت عنها السرايا اليوم جرى تنفيذها في السادس من يوليو/تموز الجاري.

من طراز “مالوتكا”

وأظهرت المشاهد مراحل عملية التجهيز والإعداد والرصد لموقع القيادة والسيطرة التابع لجيش الاحتلال داخل أحد المنازل في مدينة غزة قبل إطلاق الصاروخ الموجّه وهو من طراز مالوتكا.

وتبع عملية القصف انبعاث كميات كبيرة من الدخان من الموقع المستهدف تلقاها المنفذون بالتكبير.

ويعد صاروخ مالوتكا صاروخا مضاد للدبابات، وقد تم تصنيعه وتطويره بواسطة روسيا.

وهو من عائلة الصواريخ المضادة للدروع في الجيش الروسي، وقد حظي بشهرة كبيرة بفضل قدراته في تدمير الدبابات والمركبات المدرعة الأخرى.

كما يمكن استخدامه في الدفاع عن المواقع العسكرية وتأمين الحواجز الدفاعية.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، التصدي للعدوان الإسرائيلي، والرد على مجازر الاحتلال في قطاع غزة، ضمن معركة “طوفان الأقصى” المستمرة لليوم الـ647 على التوالي.