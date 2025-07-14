سأله المراسل “متى أكلت آخر مرة؟” فبكي.. أسرة في غزة تعيش على الماء والملح فقط (شاهد)

داخل خيمة بلاستيكية في مركز إيواء غرب حي الشيخ رضوان شمالي قطاع غزة، تعيش عائلة أبو شرخ معاناة إنسانية تفوق الوصف حيث تفتقد أدنى مقومات الحياة فأصبحت كأنما تحيا في عصور سحيقة.

حياة على الماء والملح

تكشف الأسرة لمراسل الجزيرة مباشر واحدة من أزماتها الرئيسية اليومية أنها تحيا على الماء والملح فقط منذ 12 يومًا، حيث لم تتذوق طعامًا، وتعيش في خيمة لا تقي الحر ولا الرطوبة، كما تفتقر الأسرة إجمالا لأبسط مقومات الحياة فلا غذاء، ولا رعاية صحية، ولا حتى خصوصية.

قهر الرجال

في حديثه للجزيرة مباشر، لم يتمالك الوالد إبراهيم أبوشرخ البالغ من العمر 62 سنة دموعه مع شعوره بالعجز عن تلبية احتياجات أسرته في ظل شح فرص العمل وتراجع حالته الصحية وحاجته إلى كومة من الأدوية لمواصلة حياته، مما يضطره وزوجته للموافقة على المخاطرة التي يخوضها نجلهم الأكبر في محاولة الحصول على مساعدات من الشاحنات المعدودة التي يسمح الاحتلال الإسرائيلي بدخولها.

بين الخيمة وجدران الدار

بينما تتذكر الأم في حسرة أيامها السابقة في دارهم القديم وكيف تبدلت أحوالها داخل الخيمة بائسة بلا جدران التي تجعل حياتهم مفتوحة دون خصوصية ولا متكأ و لا شعور بأمان.