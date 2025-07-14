طيران الاحتلال يطلق النار ويحلق على مسافات منخفضة في خان يونس (شاهد)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر تحليق مروحية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على ارتفاع عشرات الأمتار في سماء خان يونس جنوبي قطاع غزة، وإطلاقها النيران على سكان المدينة.

خان يونس تتحدى

وفي الوقت الذي كانت فيه المروحية العسكرية تحلق في الأفق وتحاول تنغيص حياة أبناء مدينة خان يونس عبر استهدافهم، كان سكان المدينة في خلفية الصورة يواصلون حياتهم فيبتاعون ويشترون وتسمع دبيب أرجل الصغار والكبار تسير في طمأنينة في تحدٍّ كبير للآلة العسكرية الإسرائيلية.

قصف في الظلام

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر في وقت سابق آثار الدمار جراء استهداف طائرة انتحارية ليلًا لخيام النازحين في مواصي خان يونس.

وأعلن الدفاع المدني الفسطيني صباح اليوم عن تمكن الإسعاف من نقل شهيد و3 مصابين إثر استهداف خيام نازحين بشمال المحافظة.

خان يونس توجع الاحتلال

وشهدت خان يونس تصعيدا ميدانيا في الأسابيع الأخيرة على أيدي المقاومة عبر ضرب آليات ومواقع إسرائيلية.

وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين قد أعلنت، الأحد، أن مقاتليها، نفذوا سلسلة من العمليات الميدانية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت عن تدمير آليتين عسكريتين في محيط مدرسة المهاجرين جنوب خان يونس، ومنطقة قيزان النجار جنوب المدينة.

كما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها قصفت عصر السبت موقع قيادة وسيطرة للجيش الإسرائيلي في منطقة قيزان النجار بقذائف الهاون، في إطار عملياتها المتواصلة جنوبي القطاع.