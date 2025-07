كواد كابتر.. القاتل الطائر سلاح إسرائيل الفتاك ضد الفلسطينيين في غزة (فيديو)

في خضم حربها المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثف الاحتلال الإسرائيلي من استخدام الطائرات المسيّرة من طراز كواد كابتر (Quadcopters)، التي تحولت من أدوات استطلاع خفيفة إلى أسلحة هجومية ذكية ودقيقة وفتاكة.

وتتعدد نماذج الطائرات المسيّرة من هذا النوع المستخدمة من قبل جيش الاحتلال، وأبرزها:

وفقًا لتقارير منظمات حقوقية تستخدم طائرات الكواد كابتر الإسرائيلية في استهداف مباشر للمدنيين، خاصة في المناطق السكنية الكثيفة داخل غزة.

حالات وثقتها المنظمات الحقوقية:

وتقول المنظمات الحقوقية إن إسرائيل حولت هذه الطائرات من أدوات مراقبة إلى وسائل قتل خارجة عن القانون.

The Israeli army has intensified its use of quadcopter drones as tools of psychological intimidation against Palestinians in the #Gaza Strip.

لم يكتف الاحتلال الإسرائيلي بتصويب رصاصه على المدنيين العزل بل جعل من معاناتهم اليومية ومن صور دمائهم عرضا لترويج هذه المسيّرات والمعدات القتالية.

حيث تحولت جريمة موثقة ضحيتها مدني فلسطيني إلى إعلان ترويجي لشركة رافائيل الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة والمتخصصة في الصناعات العسكرية (Rafael Advanced Defense Systems).

SPIKE FIREFLY: Proven Precision, Redefining the Tactical Edge

We mark two years since SPIKE FIREFLY was first operationally deployed-ushering in a new era of precision for the tactical fighting forces.

Since that first use, FIREFLY has proven itself in some of the most… pic.twitter.com/lAJOyVRwEH

— Rafael Advanced Defense Systems (@RAFAELdefense) July 7, 2025