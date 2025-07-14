“كوم ذهب”.. فرحة فلسطينية بكيس دقيق بعد عام من الانتظار (فيديو)

قالت عائلات فلسطينية تسلمت مساعدات محدودة من برنامج الأغذية العالمي في قطاع غزة، إن كيس الطحين صار مثل “كنز من الذهب” في القطاع الذي يفرض الاحتلال الإسرائيلي عليه حرب تجويع ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على غزة منذ أكثر من 21 شهرا.

“كوم ذهب”

وقالت النازحة رشا مسعود لوكالة فيوري: “صار لي أكثر من سنة ما استلمت أي مساعدة، هذه أول رسالة توصلني وفرحت فيها كثير، حسيت كأنها كنز من الذهب، أشكر كل من ساعد ووقف معنا”.

وأضاف النازح أبو هاني الداوي: “ما وصلتني أي مساعدة قبل اليوم، وأنا مبسوط، نمت ليلتين وراء بعض بدون أكل، وما عندي لا طحين ولا فلوس وضعنا لا يُحتمل، الكل عايش على الأمل والإيمان بس”.

في المقابل، أعرب عدد من أفراد العائلات الفلسطينية عن استيائهم لعدم إدراجهم ضمن قوائم التوزيع، كما حدث مع النازحة أم العبد سرحان، التي قالت لوكالة فيوري “احنا 30 شخصا عايشين في مسجد، ما في لا أكل ولا ميه (مياه)”.

وتابعت النازحة “بنعطي الأطفال ميه وملح لأنهم مرضانين من الجوع، بالله عليكم ساعدونا، في ناس بيوصلهم مساعدات مرتين، وناس ما بيوصلهم ولا شي، صار لي 3 أيام ما أكلت. الوجع ما مخليني أحكي”.

صرخة استغاثة

وأضافت النازحة هند “لا مساعدات، ولا أكل ولا شيء، 5 عائلات عايشين في بيت إيجار واحد، حفيدتي تمشي وراي تبكي وتقول “تيتا بس قطعة خبز وحدة، الله يخليكي”.

وكانت هذه المساعدات ضمن حملة إنسانية مشتركة بين “جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي” وبرنامج الأغذية العالمي، وتضمّنت توزيع 2400 كيس طحين على نازحين فلسطينيين في غزة.

وقال حسام أحمد، وهو مسؤول في جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي: “حمّلنا القوائم على نظام برنامج الأغذية العالمي، وبعدها بلغنا المستحقين حسب المعايير المحددة مسبقا، المعايير تشمل عدد أفراد الأسرة، والنساء المطلقات والأرامل، مع إعطاء الأولوية للحالات الخاصة وذوي الإعاقة”.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا خانقا على قطاع غزة منذ سنوات، لكن حدته تزايدت منذ حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.