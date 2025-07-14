محامية حسام أبو صفية تكشف “صدمة” الزيارة الأخيرة: هذا ما حدث له داخل العزل

كشفت المحامية الفلسطينية غيد قاسم، أن الطبيب المعتقل حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، يعاني من تدهور صحي بالغ، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

فقد 40 كيلوغراما من وزنه

وأوضحت المحامية في منشور على فيسبوك، أن موكلها فقد أكثر من 40 كيلوغراما من وزنه منذ اعتقاله، في ظروف احتجاز وصفتها بأنها ”قاسية ومميتة”.

وأوضحت أن زيارتها الأخيرة له كانت في 9 يوليو/تموز الجاري، حيث تبين أن وزنه انخفض من 100 كيلوغرام إلى أقل من 60، مشيرة إلى تعرضه لضرب مبرح في 24 يونيو/حزيران الماضي داخل زنزانته في سجن عوفر.

اعتداء مباشر

وأضافت أن اعتداء عناصر سجن الاحتلال على حسام استهدف صدره بشكل مباشر، وأسفر عن كدمات قوية في الوجه، والرأس، والظهر، والرقبة، واستمر نحو نصف ساعة.

وأكدت المحامية أنه طالب مرارًا بإجراء فحوص طبية عاجلة، وعرضه على طبيب قلب مختص، لكن إدارة السجن رفضت ذلك، رغم معاناته من اضطراب في ضربات القلب وارتفاع مزمن في ضغط الدم، إضافة إلى كسر نظارته الطبية الحديثة العهد.

عزلة تامة

وأشارت إلى أن حسام أبو صفية لا يزال يرتدي ملابس شتوية تحت الأرض، محرومًا من أشعة الشمس، ويقبع في عزلة تامة وسط سياسة تجويع وتعذيب ممنهجة، مضيفة: “الطبيب حسام وسائر الأسرى الفلسطينيين ليسوا بخير”.

صمود استثنائي

في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2024 فرض الجيش الإسرائيلي حصارا خانقا على شمال قطاع غزة، ومنع دخول الطعام والماء، كما شن غارات جوية وقصفا متواصلا، مما أسفر عن مجازر بحق المدنيين في المنطقة.

وقد حدّ حصار الشمال من عمل المستشفيات في المناطق المحاصرة، ومنها مستشفى كمال عدوان، ورغم ذلك فإن أعضاء الكادر الطبي المكون من طبيبين -أحدهما أبو صفية- وعدد قليل من الممرضين واصلوا أداء واجبهم الإنساني، ورفضوا الانصياع لأوامر الجيش المتكررة لإخلاء مباني المستشفى ومغادرة المحافظة رغم استمرار اعتداءاته عليهم.

واقتحم جيش الاحتلال يوم 25 أكتوبر 2024 المستشفى واعتقل مديره حسام أبو صفية مع مئات المصابين والطواقم الطبية، وبعد إفراجه عنه تلقى خبر استشهاد ابنه إلياس بغارة إسرائيلية.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه أصيب أبو صفية جراء استهدافه من مسيّرة إسرائيلية أثناء خروجه من غرفة العمليات، وأوضح أنه أصيب بـ6 شظايا اخترقت منطقة الفخذ وسببت تمزقا في الأوردة والشرايين.

وفي 27 ديسمبر/كانون الأول 2024 اقتحمت قوات الاحتلال المستشفى المحاصر واعتقلت حسام أبو صفية، وانتشرت له صورة قبل اعتقاله تظهره وهو يمشي بردائه الأبيض وسط ركام المستشفى الذي أحرقه الجيش الإسرائيلي وفي وجهه دبابات الاحتلال.

اعتقال 360 من الطواقم الطبية في غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن 360 من الطواقم الصحية اعتُقلوا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودا مشددة على الأسرى بشكل عام وعلى أسرى الطواقم الطبية بشكل خاص، حيث يعيشون ظروفا مأساوية صعبة في معتقلات الاحتلال.