مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة ضابط بعد معارك عنيفة مع المقاومة في جباليا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل 3 جنود وإصابة ضابط مدرعات من كتيبة 52 التابعة للواء المدرعات (401) بجروح خطيرة، خلال معارك دارت مع فصائل المقاومة في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفاد مراسل هيئة البث الإسرائيلية بأن “الحادث وقع في ساعات الظهيرة، أثناء هجوم شنته الفرقة 162 في جباليا شمال القطاع”.

ووفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي فقد “وقع انفجار قوي داخل دبابة من طراز ميركافا كان بداخلها مقاتلون من كتيبة 52 التابعة للواء المدرعات 401”.

وفي البداية، أشار جيش الاحتلال إلى احتمالية استهداف الدبابة بقذيفة “آر بي جي” من قبل مسلحين.

لكنه زعم في وقت لاحق أن “التقديرات رجحت أن خللًا داخليًا أدى إلى انفجار قذيفة داخل برج الدبابة، ما تسبب بمقتل الجنود”، مؤكدا أن التحقيق في ملابسات الحادث لا يزال مستمرًا.

من جانبه، قال مراسل إذاعة جيش الاحتلال إن عدد قتلى الجيش في قطاع غزة بلغ 43 منذ استئناف القتال في شهر مارس/ أذار الماضي، بعد وقف إطلاق النار وصفقة الأسرى.

وأضاف “عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء المناورة البرية في القطاع ارتفع إلى 451، في حين بلغ العدد الإجمالي منذ بداية الحرب 893 قتيلًا”.

حدث أمني صعب

وفي وقت سابق الاثنين، تحدثت مواقع إعلامية إسرائيلية عن حدث أمني صعب في قطاع غزة وأشارت إلى حركة مروحيات لإجلاء مصابين.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بتحليق مكثف لطيران الاحتلال في نطاق الحدث الأمني شرقي مدينة غزة شمالي القطاع، مشيرا إلى قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق قنابل دخانية في منطقة الحدث الأمني شرقي المدينة.

وتعليقا على مقتل العسكريين، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: “فقدت إسرائيل 3 من خيرة أبنائها الرقيب شوهام ميناحيم، والجندي شلومي يكير شيرم، والجندي يولي فيكتور، مقاتلو المدرعات الأبطال الذين سقطوا في معركة داخل قطاع غزة”.

الاحتلال قام بتفعيل “برتوكول هنيبال”

وكانت مصادر إسرائيلية قد قالت إن “قوة هندسية تم استهدافها وسط قتال عنيف في شمال شرقي قطاع غزة، وإن مروحيات عسكرية نقلت جنودا جرحى من ميدان المعركة إلى مستشفى تل هشومير في تل أبيب”.

وذكرت مواقع إسرائيلية أن جيش الاحتلال قام بتفعيل “برتوكول هنيبال” قبل أن يتمكن من إحباط محاولة لأسر أحد جنوده على يد مقاتلي المقاومة الفلسطينية.

وقبل ذلك، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهداف ناقلة جند إسرائيلية يعتليها عسكري شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي بيان عبر قناتها على منصة “تلغرام”، قالت القسام إن “مقاتليها استهدفوا ناقلة جند صهيونية من نوع (نمر) يعتليها أحد الجنود الصهاينة بقذيفة الياسين 105، قرب مفترق شارع 5 مع السطر الغربي شمال مدينة خان يونس جنوبي القطاع”.

وأوضحت أن “مقاتليها رصدوا تدخل الطيران المروحي للإخلاء، في إشارة لوقوع إصابات في صفوف القوة الإسرائيلية”.